Solapur Crime: 'दोन तोळ्यांचे गंठण हिसकावून चोरट्यांचे दुचाकीवरून पलायन'; माढा तालुक्यातील भोसरे हद्दीतील घटना

कुर्डुवाडी: रस्त्यावरून घराच्या गेटकडे चालत जात असलेल्या महिलेच्या गळ्यातील २ तोळे वजनाचे मिनीगंठण दुचाकीवरील चोरट्यांनी हिसकावून पलायन केले. ही घटना रविवारी (ता. २) सायंकाळी सव्वा सहाच्या सुमारास भोसरे (ता. माढा) हद्दीतील तुकारामनगर येथे घडली. याबाबत उमा बाळकृष्ण निमसुडकर (रा. तुकारामनगर) यांनी कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. सौ. निमसुडकर या शेजारील महिलांसह कार्तिकी एकादशीनिमित्त भजनाला मंदिरात गेल्या होत्या. भजनाहून परत येताना रिक्षाने त्या व इतर महिला बाह्यवळण रस्त्यावरील चौकात उतरून चालत घराजवळील रस्त्यापर्यंत आल्या. इतर महिलांशी बोलून फिर्यादी त्यांच्या घराच्या गेटकडे जाण्यासाठी वळल्या असता पाठीमागून रस्त्यावरून विना नंबरच्या दुचाकीवरुन तोंडाला मास्क लावलेले दोन इसम आले. दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या इसमाने सौ. निमसुडकर यांच्या गळ्यातील २ तोळे वजनाचे सुमारे १ लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे गंठण हिसकावून घेतले व भरधाव वेगाने बाह्यवळण रस्त्याच्या दिशेने पलायन केले. फिर्यादीने आरडाओरडा केला. त्यांचे पती बाळकृष्ण निमसुडकर व शेजारी राहणारे यांनी तत्काळ धावत येऊन शोध घेतला परंतु चोरटे वेगात असल्याने सापडले नाहीत. अधिक तपास कुर्डुवाडी पोलिस करीत आहेत.