Solapur Crime: 'दोन तोळ्यांचे गंठण हिसकावून चोरट्यांचे दुचाकीवरून पलायन'; माढा तालुक्यातील भोसरे हद्दीतील घटना

Chain Snatching in Madha Taluka: पाठीमागून रस्त्यावरून विना नंबरच्या दुचाकीवरुन तोंडाला मास्क लावलेले दोन इसम आले. दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या इसमाने सौ. निमसुडकर यांच्या गळ्यातील २ तोळे वजनाचे सुमारे १ लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे गंठण हिसकावून घेतले व भरधाव वेगाने बाह्यवळण रस्त्याच्या दिशेने पलायन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
कुर्डुवाडी: रस्त्यावरून घराच्या गेटकडे चालत जात असलेल्या महिलेच्या गळ्यातील २ तोळे वजनाचे मिनीगंठण दुचाकीवरील चोरट्यांनी हिसकावून पलायन केले. ही घटना रविवारी (ता. २) सायंकाळी सव्वा सहाच्या सुमारास भोसरे (ता. माढा) हद्दीतील तुकारामनगर येथे घडली.

