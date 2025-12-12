सोलापूर

Solapur Crime: अंगठी घेण्याच्या बहाण्याने तब्बल अडीच लाखांचे सोने लांबवले; अंगठी आहे का? विचारत आला अन्..

Gold theft incident involving ring testing scam: अंगठी पाहण्याच्या बहाण्याने चोरट्याची हातचलाखी; ज्वेलर्सकडून अडीच लाखांचे सोने गायब
Solapur Crime

Man Escapes with Gold Worth ₹2.5 Lakh Under Pretext of Trying a Ring

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कुर्डुवाडी : अंगठी घेण्याचा बहाणा करत चोरट्याने हातचलाखी करून ज्वेलर्सच्या दुकानातून सुमारे अडीच लाख रुपयांच्या सोन्याच्या रिंगा लांबवल्या. ही घटना लऊळ (ता. माढा) येथील दरलिंग ज्वेलर्स या दुकानात ता. ८ रोजी सकाळी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली.

gold
district
Jewellery
Theft
Solapur

