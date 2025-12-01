सोलापूर

Solapur Politics : 'गोल्डन वूमन श्रीदेवी फुलारे भाजपमध्ये'; निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसला सोलापुरात मोठा धक्का..

Congress corporator Sridevi Phulare joins BJP in Solapur: भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या प्रवेश सोहळ्यात फुलारे यांनी पक्षाच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला पूर्ण ताकदीने साथ देण्याचे आश्वासन दिले. सोलापूरमध्ये महिला मतदारांमध्ये त्यांचा प्रभाव मोठा असल्यामुळे या प्रवेशाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
Golden Woman Sridevi Fulare joins BJP in Solapur, giving a major jolt to the Congress

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : दोन टर्म नगरसेविका असलेल्या व गोल्डन वूमन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्रीदेवी फुलारे यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार देवेंद्र कोठे, शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर, माजी महापौर दिलीप कोल्हे यांच्या उपस्थितीत पती जॉन फुलारे यांच्यासह भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर लगेच त्यांनी विमानतळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वागताला हजेरी लावली.

Bjp
Congress
district
Maharashtra Politics
congress leader
Solapur

