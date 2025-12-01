Solapur Politics : 'गोल्डन वूमन श्रीदेवी फुलारे भाजपमध्ये'; निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसला सोलापुरात मोठा धक्का..

सोलापूर : दोन टर्म नगरसेविका असलेल्या व गोल्डन वूमन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्रीदेवी फुलारे यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार देवेंद्र कोठे, शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर, माजी महापौर दिलीप कोल्हे यांच्या उपस्थितीत पती जॉन फुलारे यांच्यासह भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर लगेच त्यांनी विमानतळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वागताला हजेरी लावली. .माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.वर्षापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत फुलारे या भाजपमध्ये जाणार होत्या. परंतु त्या अगोदरच त्यांचे पारंपरिक विरोधक अंबादास करगुळे आणि माजी नगरसेविका वैष्णवी करगुळे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे काँग्रेसवर नाराज असलेल्या फुलारे यांनी शेवटी काँग्रेस उमेदवार चेतन नरोटे यांच्या प्रचारात सहभाग नोंदविला होता..दरम्यान प्रभाग १५ मध्ये अनुसूचित जाती महिला आरक्षण असल्याने काँग्रेसकडून श्रीदेवी फुलारे यांची वाट मोकळी आहे पण यापूर्वीच वैष्णवी करगुळे भाजपमध्ये गेल्याने त्या ठिकाणी आता फुलारे या सुद्धा भाजपमध्ये गेल्या आहेत. यामुळे प्रभाग १५ मधील अनुसूचित जाती महिलांच्या उमेदवारीसाठी रस्सीखेच पाहायला मिळणार आहे..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...सोलापूर शहरांमध्ये गोल्डन नगरसेविका म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्रीदेवी फुलारे (Shridevi Fulare) यांनी दहा वर्ष नगरसेविका म्हणून कामकाज करताना कायमच लक्ष वेधून घेतले होते. अनेक आंदोलन करून सत्ताधारी भाजपला त्यांनी जेरीस आणले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.