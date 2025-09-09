सोलापूर

Milk Business: 'जीएसटीच्या ओझ्यातून दूध व्यवसाय मुक्त'; सरकारच्या निर्णयामुळे उत्पादकांना फायदा होण्याची आशा

GST Relief for Milk Producers: दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आइस्क्रीम निर्मितीलाही सरकारने आधार दिला असून आइस्क्रीम वरील १८ टक्के कर कमी करत तो १२ टक्क्यांवर आणला आहे. या नवीन कर रचनेमुळे दुग्ध व्यवसायाला नवीन झळाळी प्राप्त होईल असा दावा केला जात आहे.
उ. सोलापूर: केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या जीएसटी कर रचनेतून दूध व दुग्धजन्य पदार्थांना सवलत दिली आहे. दूध व पनीर पूर्णपणे करमुक्त तर लोणी तूप यासह इतर पदार्थांवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आइस्क्रीम निर्मितीलाही सरकारने आधार दिला असून आइस्क्रीम वरील १८ टक्के कर कमी करत तो १२ टक्क्यांवर आणला आहे. या नवीन कर रचनेमुळे दुग्ध व्यवसायाला नवीन झळाळी प्राप्त होईल असा दावा केला जात आहे.

