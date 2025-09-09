Milk Business: 'जीएसटीच्या ओझ्यातून दूध व्यवसाय मुक्त'; सरकारच्या निर्णयामुळे उत्पादकांना फायदा होण्याची आशा

-संदीप गायकवाडउ. सोलापूर: केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या जीएसटी कर रचनेतून दूध व दुग्धजन्य पदार्थांना सवलत दिली आहे. दूध व पनीर पूर्णपणे करमुक्त तर लोणी तूप यासह इतर पदार्थांवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आइस्क्रीम निर्मितीलाही सरकारने आधार दिला असून आइस्क्रीम वरील १८ टक्के कर कमी करत तो १२ टक्क्यांवर आणला आहे. या नवीन कर रचनेमुळे दुग्ध व्यवसायाला नवीन झळाळी प्राप्त होईल असा दावा केला जात आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय जीएसटी परिषदेने नवीन कर रचनेमध्ये दूध व्यवसायाला दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. काही वर्षांमध्ये देशात आइस्क्रीमची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या नवीन कर रचनेमुळे आइस्क्रीमच्या किमती स्वस्त होणार आहेत. त्याचबरोबर सरकारने खुले व पिशवीबंद पनीर करमुक्त केले आहे. यापूर्वी पनीरवर पाच टक्के जीएसटी कर लावला जात होता. दुधापासून तयार केल्या जाणाऱ्या इतर पेयांवरील ही कर कमी करण्यात आला आहे..सरकारने जीएसटी करत दिलासा दिल्यामुळे या क्षेत्रात दुग्धजन्य पदार्थ व दुधाची विक्री करणाऱ्या उद्योगांना आर्थिक लाभ होणार आहे. तो लाभ शेतकऱ्यापर्यंत पोचवण्यासाठी उद्योगांनी नफेखोरी टाळण्याची गरज आहे. तरच सरकारने घेतलेला निर्णय हिताचा ठरणार आहे..दूध व्यवसाय संदर्भात बोलू काही...भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे, २०२३-२४ मध्ये त्याचे उत्पादन २३९ दशलक्ष टन होते, जे जागतिक दूध उत्पादनाच्या सुमारे २४ टक्के आहे. २०२४ मध्ये भारतीय दुग्ध क्षेत्राचा एकूण बाजार आकार १८.९८ लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्राचे दूध उत्पादन जवळपास १५ दशलक्ष टन असून यातील पश्चिम महाराष्ट्राचे जवळपास १२ दशलक्ष टन आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील कित्येक गावांचे अर्थकारण हे दूध व्यवसाय भोवती आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.केंद्राने दुग्धजन्य पदार्थावरील जीएसटी कमी करत व्यवसायाला दिलासा दिला. कर कमी केल्यामुळे पैसा उत्पादकांना देता येईल. गाईच्या दुधाच्या प्रमाणित गुणप्रतिला ३५ रुपये प्रति लिटर इतका भाव दिला जात आहे. यामध्ये आणखी वाढीची शक्यता आहे. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास गाईच्या दुधाचे दर ३५ रुपयांपेक्षा खाली येणार नाहीत, अशी अपेक्षा बाळगण्यास काहीही हरकत नाही.- प्रकाश कुतवळ, अध्यक्ष, ऊर्जा दूध .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.