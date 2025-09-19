सोलापूर

MLA Narayan Patil : ‘दहिगाव’ सौरऊर्जेवर चालविण्याच्या सूचना; आमदार पाटील यांच्या मागणीची घेतली दखल

Push for Green Energy: मुख्यमंत्री महोदयांना सांगून उर्जीकरण करण्याबाबत विनंती केली असता, महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव श्री.कराड यांनी राज्याच्या महावितरण कंपनीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांना दहिगाव उपसा जलसिंचन योजनेच्या बाबतीत तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
जेऊर/करमाळा: करमाळा तालुक्यातील दहिगाव उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर चालवण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जा विभागाकडे केली होती. या मागणीची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या सौरउर्जीकरणाचा अहवाल संबंधित विभागाकडून मागविला असल्याची माहिती आमदार नारायण पाटील यांनी दिली आहे.

