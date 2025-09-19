MLA Narayan Patil : ‘दहिगाव’ सौरऊर्जेवर चालविण्याच्या सूचना; आमदार पाटील यांच्या मागणीची घेतली दखल

जेऊर/करमाळा: करमाळा तालुक्यातील दहिगाव उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर चालवण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जा विभागाकडे केली होती. या मागणीची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या सौरउर्जीकरणाचा अहवाल संबंधित विभागाकडून मागविला असल्याची माहिती आमदार नारायण पाटील यांनी दिली आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .आमदार पाटील यांनी सांगितले, तालुक्याच्या पूर्व भागास वरदायिनी ठरलेल्या दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या सौर उर्जीकरणाची मागणी २०१८ पासून केली होती. त्यानंतर २०२४ ला आमदार झाल्यापासून याही योजना सौरऊर्जेवर व्हावी, यासाठी आपण पाठपुरावा सुरू केला..२४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नव्याने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन दहिगाव उपसा सिंचन योजना चालवत असताना येणाऱ्या वीज बिलाची तपशीलवार माहिती व ही योजना सौर ऊर्जेवर चालवल्यास शेतकऱ्यांना मिळणारा आर्थिक दिलासा याविषयी माहिती सांगितली..५ एप्रिल २०२४ अन्वये राज्यातील सर्व उच्चदाब व अतिउच्च दाबाच्या उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर उर्जीकरण कराव्यात यास मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु तरीही दहिगाव उपसा सिंचन योजनेबाबत मात्र कसलेही पाऊल संबंधित विभागाकडून उचलले गेले नव्हते..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.ही बाब आपण मुख्यमंत्री महोदयांना सांगून उर्जीकरण करण्याबाबत विनंती केली असता, महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव श्री.कराड यांनी राज्याच्या महावितरण कंपनीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांना दहिगाव उपसा जलसिंचन योजनेच्या बाबतीत तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.