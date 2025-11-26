सोलापूर

आनंदाची बातमी ! तुकडेबंदी व्यवहारांच्या नोंदीसाठी कार्यपद्धती निश्‍चित; उल्लंघन करून झालेले व्यवहार नियमित होणार !

land transaction procedure: राज्यातील तुकडेबंदी व्यवहारांमध्ये होणारी वाढती अनियमितता लक्षात घेऊन सरकारने अखेर स्पष्ट आणि काटेकोर कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे. जमिनीच्या तुकडेबंदीशी संबंधित अनेक व्यवहार नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाच्या तपासणीत समोर आले होते.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर : तुकडाबंदी कायदा रद्द केल्यानंतर नियमबाह्य पद्धतीने झालेले व्यवहार अधिकृत करण्यासाठी कशाप्रकारे नोंदी घ्याव्यात, अशा व्यवहारांची दस्तनोंदणी कशी करावी, याबाबतची कार्यपद्धती राज्य सरकारने निश्‍चित करून दिली आहे. त्यामुळे तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले व्यवहार कायदेशीर होणार असल्याने अनेक वर्षांपासून ताब्यात असलेल्या, परंतु मालकी हक्क नसलेल्या लाखो नागरिकांना मालकी हक्क मिळणार आहे.

Ahmednagar
property
district
financial transactions
Lands
Government

