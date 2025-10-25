Mahadev Jankar : सरकार शक्तिपीठ महामार्गाला तरतूद करते, मात्र निवडणूक आश्वासनातील कर्जमाफीला तरतूद करत नाही

मंगळवेढा - अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले असून उद्योगपतीचे कोटीचे कर्ज दहा मिनिटात माफ होते, राज्य सरकार शक्तिपीठ महामार्गासाठी 33 हजार कोटी रुपये खर्चायला तयार आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दिलेल्या आश्वासनातील शेतकय्राच्या कर्जमाफीसाठी 32 हजार कोटी तरतूद करायला तयार नसल्याची खंत राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी व्यक्त केली..मंगळवेढ्यात ते पत्रकाराशी बोलत होते.यावेळी जिल्हाध्यक्ष दामाजी मेटकरी, नितीन मेटकरी, सतीश सावंत, प्रमोद बिनवडे, महादेव धोत्रे, आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना जानकर म्हणाले म्हणाले की, सध्याच्या काळात इतर समाजानीही जैन समाजाचा आदर्श घेतला पाहिजे, जैन समाजाची लोकसंख्या 2 टक्के आहे. मात्र 98% पैसा या समाजाकडे आहे..ते एकमेकांवर टीका करण्यापेक्षा चांगला व्यवसाय कसा करता येईल याकडे लक्ष देत असतात, सरकारने शेतकऱ्याच्या मुलाची जात न पाहता शेतकऱ्याच्या मुलाला मोफत शिक्षण वैद्यकीय उपचार व शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या महामंडळाची कर्ज माफ करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्याच्या पोरांनी शेतीबरोबर पत्रकारिता केली पाहिजे राजकारणही केले पाहिजे..शिवाय शेतकऱ्याची पोरांनी क्लार्क होण्याऐवजी कलेक्टर झालं पाहिजे. पत्रकार न होता संपादक झाला पाहिजे पोलीस न होता कमिशनर होण्याचे स्वप्न बघत नाही. सध्या निसर्गाने शेतकऱ्याचे अतोनात हाल केले.एक एकर जमीन नवीन माती टाकून तयार करायची म्हटले की सहा लाख रुपये खर्च येतो..मात्र पुराने वाहून गेलेल्या एक एकर जमिनीला सरकार मात्र 47 हजार रुपये मदत देत आहे. तोपर्यंत त्याची प्रगती होणार नाही. सरकारने मराठा विरुद्ध ओबीसी सध्या वाद वाढवून ठेवला आहे. आरक्षण घेऊन काही फायदा नाही नोकऱ्याच नाहीत सरकारी एका बाजूला खाजगीकरण करत आहे..दुसऱ्या बाजूला आरक्षणावर चर्चा करत आहे. मुलाच्या शिक्षणासाठी अर्धा एकर जमीन विकण्याची वेळ आली तरी चालेल पण त्याला चांगल्या पद्धतीने शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. मी दुग्धविकास मंत्री असताना देशात दुधाला सर्वाधिक दर देण्याचा प्रयत्न केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.