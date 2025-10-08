माेठी बातमी! 'स्टार फार्मा वितरकाकडून डिलाईफ सिरपच्या २०० बॉटल जप्त'; औषध प्रशासनाची कारवाई, शासनाने काय आदेश दिले?

सोलापूर : कोल्ड्रिफ कफ सिरपमुळे मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मुलांचा मृत्यू झाला आहे. कोल्ड्रिफ कफ सिरपमध्ये डायइथायलिन ग्लायकोल हा घटक आढळून आला आहे. मंगळवारी सकाळी औषध प्रशासनाने शहरातील स्टार फार्मा वितरकाकडून डायइथायलिन ग्लायकोल घटक असलेल्या डिलाईफ सिरपच्या २०० बॉटल जप्त केल्या आहेत. दक्षता म्हणून बुधवारपासून शहर व जिल्ह्यातील सर्वच वितरकाकडील कप सिरपचा साठा तपासणी करून रँडम पद्धतीने तपासणीसाठी नमुने घेण्यात येणार आहेत..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.यासाठी तालुकानिहाय पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तपासणीनंतर शासनाला अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे औषध प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मध्यप्रदेश आणि राजस्थान येथील मुलांच्या मृत्यूच्या प्राप्त अहवालानुसार मृत्यूचे कारण कोल्ड्रिफ कफ सिरप (बॅच नं.एसआर-१३, निर्मिती मे २०२५, कालबाह्य एप्रिल २०२७) हे असल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे. हे औषध कांचीपुरम (तामिळनाडू) येथील स्त्रेसन फार्मा या उत्पादक कंपनीने तयार केले असून, यात डायइथायलिन ग्लायकोल हा विषारी पदार्थ आढळल्याचे स्पष्ट झाले आहे..मध्यप्रदेश व राजस्थानमधील घटनेनंतर राज्य शासनाकडून कफ सिरप विक्रीवर बंदी घातली आहे. पण ज्या विक्रेत्यांकडे साठा असल्यास तातडीने विक्री थांबवावी, अशा सूचना केल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालय, जिल्हा परिषद, महापालिका आरोग्य विभागास संबंधित कंपनीचा साठा वापरू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. वितरकांनी महाराष्ट्रात संबंधित कंपनीचे सिरप पुरवठा करण्यात आले नसल्याचे सांगितले..कोल्ड्रिफ कफ सिरपचा सोलापुरात पुरवठा झालेला नाही. डायइथायलिन ग्लायकोल घटक असलेल्या डिलाईफ सिरपच्या २०० बॉटल जप्त केल्या आहेत. याबाबत शासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्वच औषध वितरकांकडील औषधसाठा तपासणी करण्यात येणार आहे. पथकांची तालुकानिहाय नियुक्ती करण्यात आली आहे. तपासणीनंतर याचा शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे.- अरुण गोडसे, सहायक आयुक्त औषध प्रशासन.UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .कोल्ड्रिफ कफ सिरपचा महाराष्ट्रात पुरवठा झालेला नाही. सर्व वितरकांना औषध विक्री न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ज्या वितरकांकडे असेल तर त्यांनी सिरपची विक्री करू नये.- व्यंकटेश पुजारी, अध्यक्ष, केमिकल व ड्रग्ज असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.