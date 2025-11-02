Deputy CM Eknath Shinde: शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही; कार्तिकी यात्रा सोहळा

पंढरपूर,( जि. सोलापूर): श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी भाविकांना कमी वेळ लागावा तसेच दर्शन रांगेमध्ये पाणी, बैठक व्यवस्था यासह सर्व सुविधा मिळाव्यात, यासाठी तिरुपतीच्या धर्तीवर दर्शन मंडप निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने १३० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून प्रशासनाने हे काम जलद गतीने पूर्ण करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी दिल्या. बळीराजाला सुखी, समाधानी ठेवण्याचे साकडे आपण पाडुरंगांला घातल्याचे सांगताना, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, असेही ते म्हणाले..MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.कार्तिकी यात्रेची श्री विठ्ठल रुक्मिणीची शासकीय महापूजा उपमुख्यमंत्री शिंदे व मानाचे वारकरी रामराव वालेगावकर यांच्या हस्ते सपत्नीक झाली. या वेळी मंदिर समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या सत्कार प्रसंगी उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार समाधान आवताडे, अभिजित पाटील, तानाजी सावंत, बापूसाहेब पठारे, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर उपस्थित होते..यावेळी शिंदे म्हणाले, की राज्यातील शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आलेले आहे. शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे खूप मोठे नुकसान झालेले आहे. अशा संकटाच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून शासनाने ३२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केलेले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, यासाठी समितीची स्थापनाही आता केली आहे. चंद्रभागा नदीसह सर्व नद्यांच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. यावर्षीच्या कार्तिकी वारीमध्ये भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी अतिरिक्त पाच कोटींचा निधी दिला. यंदा बळीराजावर आलेले अरिष्ट दूर कर, त्यांना सुखा-समाधानाचे दिवस येऊ दे, असे साकडं पांडुरंगाला घातले असल्याचे या वेळी त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी केले तर आभार कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी मानले..मानाच्या वारकऱ्याला मोफत एसटीचा प्रवास आता कायमराज्य परिवहन महामंडळामार्फत मानाच्या वारकऱ्यांना वर्षभर एसटीने प्रवास करण्यासाठी मोफत पास दिला जातो. यापुढील काळात या वारकऱ्यांना कायमस्वरूपी एसटीचा मोफत पास देण्यात येईल. तसेच श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीकडे असलेली महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास मंडळाची जागा आणखी पुढे तीस वर्षे राहील, असा करार लवकरच करण्यात येणार आहे. तसेच सर्वे नंबर १६१ मधील जागा मंदिर समितीला देण्याबाबतचा प्रस्ताव पुढील महिन्यात नगर विकास विभागाला सादर करावा, या बाबतचाही निर्णय तत्काळ घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली..धक्कादायक! 'दारू पिऊन त्रास देत असल्याने बार्शीच्या तरुणाचा खून'; सख्ख्या भावासह दोन नातेवाइकांना अटक...विद्यार्थ्यांनाही मानकार्तिकी सोहळ्याच्या प्रारंभी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, त्यांच्या पत्नी लता एकनाथ शिंदे तसेच मानाचे वारकरी म्हणून नांदेड जिल्ह्याच्या पोटा (ता. हिमायतनगर) गावचे वारकरी रामराव बसाजी वालेगावकर व. सुशीलाबाई रामराव वालेगावकर यांना शासकीय महापूजेचा मान मिळाला. या उभयतांच्या हस्ते ही महापूजा पार पडली. तसेच या वर्षी सोलापूर जिल्ह्यातील मानसी आनंद माळी व आर्य समाधान थोरात या दोन शालेय विद्यार्थ्यांची प्रथमच मानाचे वारकरी म्हणून निवड करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.