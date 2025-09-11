सोलापूर

हाच बंगला पाहिजे! कलाकेंद्रातल्या नर्तकीवर लाखोंची दौलत उधळली तरी हट्ट संपेनात; गोविंद बर्गेंच्या मृत्यू प्रकरणी धक्कादायक खुलासे

Govind Barge Death Case : गोविंद बर्गे मंगळवारी सासुरे गावात तरुणीच्या घरासमोरच गाडीत त्यांनी गोळी झाडून घेतली. या घटनेनंतर पोलीस पिस्तुलाची चौकशी करत आहेत. आतापर्यंत या प्रकरणी अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.
Govind Barge Death Case

Govind Barge Death Case: Dancer’s Bungalow Demand Exposed

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Govind Barge: बीडच्या गेवराई तालुक्यातील लुखमसला गावचे माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी मंगळवारी स्वत:च्या गाडीत गोळी झाडून घेत आत्महत्या केलीय. या प्रकरणी २१ वर्षीय तरुणीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. गोविंद बर्गे मंगळवारी सासुरे गावात गेले होते. तरुणीच्या घरासमोरच गाडीत त्यांनी गोळी झाडून घेतली. या घटनेनंतर पोलीस पिस्तुलाची चौकशी करत आहेत. आतापर्यंत या प्रकरणी अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. २१ वर्षीय आरोपी तरुणीने गोविंद बर्गे याच्याकडून लाखो रुपये, जमीन, फ्लॅट, सोने आणि फोन घेतल्याची माहिती समोर आलीय. तसंच गोविंद बर्गे याच्या मित्रांनीही धक्कादायक खुलासे केले आहेत.

Beed
crime
Crime News
Solapur
Govind Berge suicide case
blackmail and extortion

