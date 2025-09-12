Solapur Fraud
सोलापूर

Solapur Fraud : 'ग्रीन गवत मागून सव्वादोन लाखांची फसवणूक'; मागणी अन्‌ पुरवठा करणारा संशयित एकच

Green Fodder Scam: काही दिवसांनी समोरील व्यक्तीने करवा यांच्याकडे आणखी ग्रीन गवताची मागणी केली. आपल्याला दोन पैसे मिळतील म्हणून करवा यांनी स्वत:च ग्रीन गवत पोच करणाऱ्या व्यक्तीला ॲडव्हान्स रक्कम पाठविली. परंतु, ग्रीन गवत पुरवठा करणारा व मागणी करणाारा हे दोघेही एकच असल्याची कल्पना करवा यांना नव्हती.
सोलापूर : घरी असताना दोन अनोळखी क्रमांकावरून सम्राट चौकातील एका करवा नामक व्यावसायिकास कॉल आला. एकाने त्यांच्याकडे ग्रीन गवताची मागणी करीत ॲडव्हान्स पाठविले होते. करवा यांनी व्हॉट्‌सॲपवरील ओळखीच्या व्यक्तीकडून समोरील व्यक्तीला ते गवत पोच केले होते. सुरवातीला ३० हजार रुपयांचे गवत दिले, पण त्यानंतर विश्वास संपादन करून सायबर गुन्हेगारांनी करवा यांना सव्वादोन लाख रुपयाला फसविले. यासंदर्भात सोलापूर शहर सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

