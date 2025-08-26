सोलापूर

Guardian Minister Jayakumar Gore: उजनीत शिल्लक पाण्याचा अहवाल द्या: पालकमंत्री जयकुमार गोरे;'शिवाजी सावंतांसह मोठे नेते लवकरच भाजपमध्ये'

Ujani Dam Water Stock Report: यावर्षी उजनीच्या पाण्याचे नियोजन करताना समांतरमुळे शिल्लक राहिलेल्या पाण्याचे अगोदर नियोजन केले जाणार आहे. गेल्या वर्षी उजनीच्या पाणी वाटपात प्रचंड चुका झाल्या होत्या. यावर्षी उजनीच्या पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन व्हावे, यासाठी मी स्वत: लक्ष घालणार आहे.
Guardian Minister Jaykumar Gore addressing media on Ujani Dam water report demand and possible BJP entries of senior leaders.
Guardian Minister Jaykumar Gore addressing media on Ujani Dam water report demand and possible BJP entries of senior leaders.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : उजनीतून सोलापूर शहरासाठी भीमा नदीतून पूर्वी वर्षाला २० ते २२ टीएमसी पाणी सोडले जात होते. आता उजनी ते सोलापूर दरम्यान समांतर जलवाहिनी झाल्याने सोलापूरसाठी दोन टीएमसी एवढेच पाणी लागणार आहे. या शिवाय पंढरपूरसाठी भीमा नदीतून पाणी सोडले जाईल. पंढरपूरसाठी किती पाणी लागेल?, समांतर जलवाहिनी झाल्यानंतर किती पाणी शिल्लक राहते, याचा अहवाल आठ ते दहा दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जलसंपदा विभागाला दिल्या आहेत.

