Guardian Minister Jayakumar Gore: उजनीत शिल्लक पाण्याचा अहवाल द्या: पालकमंत्री जयकुमार गोरे;'शिवाजी सावंतांसह मोठे नेते लवकरच भाजपमध्ये'

सोलापूर : उजनीतून सोलापूर शहरासाठी भीमा नदीतून पूर्वी वर्षाला २० ते २२ टीएमसी पाणी सोडले जात होते. आता उजनी ते सोलापूर दरम्यान समांतर जलवाहिनी झाल्याने सोलापूरसाठी दोन टीएमसी एवढेच पाणी लागणार आहे. या शिवाय पंढरपूरसाठी भीमा नदीतून पाणी सोडले जाईल. पंढरपूरसाठी किती पाणी लागेल?, समांतर जलवाहिनी झाल्यानंतर किती पाणी शिल्लक राहते, याचा अहवाल आठ ते दहा दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जलसंपदा विभागाला दिल्या आहेत.

नियोजन भवनात झालेल्या बैठकीत या सूचना करण्यात आल्या आहेत. पालकमंत्री गोरे म्हणाले, यावर्षी उजनीच्या पाण्याचे नियोजन करताना समांतरमुळे शिल्लक राहिलेल्या पाण्याचे अगोदर नियोजन केले जाणार आहे. गेल्या वर्षी उजनीच्या पाणी वाटपात प्रचंड चुका झाल्या होत्या. यावर्षी उजनीच्या पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन व्हावे, यासाठी मी स्वत: लक्ष घालणार आहे. समांतर जलवाहिनीमुळे शिल्लक राहिलेले पाणी, हे शेतकऱ्यांनाच दिले जाईल, असा विश्वासही त्यांनी दिला. समांतर जलवाहिनी पूर्ण झाली आहे, परंतु पाकणी येथील जलशुद्धीकरणाचे काम पूर्ण होण्यास वेळ लागणार आहे. सोलापूर शहराच्या अंतर्गत पाणी पुरवठ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८७२ कोटी रुपयांची योजना दिली आहे. लवकरच या योजनेतील कामांच्या निविदा काढल्या जातील.

शिवसेना नेते शिवाजी सावंत हे आजही पालकमंत्री गोरे यांच्या भेटीसाठी शासकीय विश्रामगृहात आले होते. त्याबद्दल पालकमंत्री गोरे म्हणाले, सावंत यांना भाजपमध्ये घेण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर झाला आहे. त्यांच्यासोबत बाजार समितीचे सभापती दिलीप माने, माजी आमदार राजन पाटील यांचाही भाजप प्रवेश होणार आहे का? या बद्दल विचारले असता पालकमंत्री गोरे म्हणाले, सावंत, माने, पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक मोठे नेते आमच्या संपर्कात आहेत. जिल्ह्याच्या राजकारणात लवकरच मोठी स्थित्यंतरे दिसतील. सोलापूरच्या राजकारणात भाजप येत्या काळात आणि सक्षम आणि स्वयंपूर्ण झालेला दिसेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

उजनीतून सोलापूरला समांतर जलवाहिनीने पाणी येणार असल्याने धरणातील पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. ते पाणी शेतीसाठी वापरण्याचे नियोजन असल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा चांगला फायदा होणार असल्याचेही पालकमंत्री म्हणाले.

मुंबई विमानसेवेची १० ते १२ दिवसांत तिकीट विक्री

सोलापूर ते मुंबई दरम्यान विमानसेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या अंतिम टप्प्यात आहेत. या विमानसेवेची तिकीट विक्री दहा ते बारा दिवसांत सुरू होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी मध्यंतरी मी दिल्ली दौरा केला. या दौऱ्यात सोलापूर ते मुंबई विमानसेवेचा प्रश्न मार्गी लावला असल्याचेही पालकमंत्री गोरे यांनी सांगितले.

सामाजिक सलोखा महत्त्वाचा

घटनेने प्रत्येकाला हक्क व अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार मागताना प्रत्येकाने सामाजिक सलोखा राहण्यासाठी जाणीवपूर्वक काम करावे, अशी अपेक्षा पालकमंत्री गोरे यांनी मनोज जरांगे-पाटील व लक्ष्मण हाके यांच्या प्रकरणावर व्यक्त केली. मागणी करताना प्रत्येकाने भाषेची मर्यादा पाळावी, सरकार मराठा समाजाच्या सोबत आहे. समाजातील युवा उद्योजक, विद्यार्थी यांच्यासाठी अनेक योजना आणल्या, दहा टक्के आरक्षण दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.