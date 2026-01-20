सोलापूर

Solapur News: माध्यमांशी बोलू नका, सेवकासारखे वागा! पालकमंत्री गोरेंचा नगरसेवकांना सज्जड इशारा; विकास आराखडा दिला जाणार..

Act like Servants Statement Gore: पालकमंत्री गोरेंचा नगरसेवकांना इशारा: माध्यमांशी बोलू नका, सेवकासारखे वागा
Guardian Minister Jaykumar Gore addressing corporators and officials during a review meeting.

सोलापूर : महापालिका निवडणुकीत अनेक अडचणींना सामोरे जात भाजपने मोठे यश मिळविले आहे. पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. नगरसेवकांसाठी विकास आराखडा दिला जाईल. आपण सेवक आहोत, या भावनेने काम करायचे आहे. काही दिवसांत महापौरांसह इतर पदांच्या निवडी होतील. या निवडीवर नगरसेवकांनी माध्यमांसमोर बोलायचे नाही, सेवकासारखे वागा, असा सज्जड इशारा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिला.

