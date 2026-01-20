Solapur News: माध्यमांशी बोलू नका, सेवकासारखे वागा! पालकमंत्री गोरेंचा नगरसेवकांना सज्जड इशारा; विकास आराखडा दिला जाणार..

सोलापूर : महापालिका निवडणुकीत अनेक अडचणींना सामोरे जात भाजपने मोठे यश मिळविले आहे. पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. नगरसेवकांसाठी विकास आराखडा दिला जाईल. आपण सेवक आहोत, या भावनेने काम करायचे आहे. काही दिवसांत महापौरांसह इतर पदांच्या निवडी होतील. या निवडीवर नगरसेवकांनी माध्यमांसमोर बोलायचे नाही, सेवकासारखे वागा, असा सज्जड इशारा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिला. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ऐतिहासिक यश मिळाल्यानंतर हॉटेल बालाजी सरोवर येथे पालकमंत्री गोरे यांनी ८७ नगरसेवकांचा सन्मान सोहळा आयोजित केला होता. सर्व नगरसेवकांना मोत्यांची माळ घालून सन्मानित करण्यात आले. या सोहळ्याप्रसंगी पालकमंत्री गोरे नगरसेवकांना मार्गदर्शन करताना बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार देवेंद्र कोठे, शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर, माजी आमदार दिलीप माने, मनीष देशमुख उपस्थित होते..पालकमंत्री गोरे म्हणाले, बाहेरचा पालकमंत्री हा शिक्का पुसण्यापासून ते शहरवासीयांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. मी आतापर्यंत जे काही केले, ते सर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्षांच्या कानावर घालूनच काम केले. शहराची विमानसेवा, पाणीपुरवठा आणि आयटी पार्क ही जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली आहे. आता शहराला दररोज पाणीपुरवठा देण्याचे आश्वासन आम्ही जाहीरनाम्यात प्रसिद्ध केले आहे..येत्या तीन वर्षात दिलेले आश्वासन पूर्ण करू. नगरसेवकांसाठी विकासकामांचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानुसार नगरसेवकांना काम करायचे आहे. कमळाचे चिन्ह तुमच्या सोबत होते म्हणून आपण निवडून आला आहात. त्यामुळे या पक्षाची प्रतिमा मलिन होईल, असे कोणतेही कृत्य नगरसेवकांनी करायचे नाही. पक्षस्तरीय निवडीसह इतर कोणत्याही प्रकारचे वक्तव्य नगरसेवकांनी मीडियासमोर करायचे नाही, अशा सक्त सूचना यावेळी केल्या. तसेच सर्व विजयी उमेदवारांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.आमदार विजयकुमार.देशमुख गैरहजरनगरसेवकांच्या सत्कार समारंभाच्या बैठकीला आमदारांना निरोप देण्यात आला होता. मात्र, आमदार विजयकुमार देशमुख आणि नगरसेवक डॉ. किरण देशमुख या बैठकीला गैरहजर होते.प्रभाग १२ मध्ये दहा कोटी निधीची घोषणापालकमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, निवडणुकीपूर्वी ज्याला सर्वाधिक मताधिक्य मिळाले त्या प्रभागाला दहा कोटी निधी देऊ, असा शब्द उमेदवारांना दिला होता. प्रभाग १२ मधील विनायक कोंड्याल यांना १४ हजारांचे सर्वाधिक मताधिक्य आहे. त्यामुळे प्रभाग १२ मधील विकास कामांसाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. .पालकमंत्री म्हणाले...वानकर, विनोद दादा कमळाशिवाय पर्याय नव्हता. तुम्ही कमळामुळे नगरसेवक झाले. संजय कोळी, राजू पाटील माझा काही स्वार्थ नव्हता. केवळ भाजपचा माणूस निवडून यावा, ही माझी भूमिका होती. कोण कुठे गेला, कधी गेला, कोणासोबत गेला अशी प्रत्येक उमेदवाराची अपडेट माझ्याजवळ होती. तन, मन, धनाने काम केलो आणि जिंकलो..महापालिकेत मोठा विजय मिळाला आहे. या विजयामुळे जनतेच्या अपेक्षा व आपली जबाबदारी वाढली आहे. ती जबाबदारी पार पाडावी. सध्या पक्षाची प्रतिमा स्वच्छ आहे; ती आणखी उजळ करावी.- सुभाष देशमुख, आमदार.MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.महापालिकेत मिळविलेले ऐतिहासिक यश केवळ पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यामुळे मिळाले आहे. त्यांच्या बहुआयामी नेतृत्वामुळे हे शक्य झाले.- देवेंद्र कोठे, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.