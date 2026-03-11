Barshi Crime: सुनेच्या त्रासाला कंटाळून सासऱ्याने जीवन संपवले; बार्शीतील धक्कादायक घटना, शिक्षिका सून काय द्यायची धमकी!

बार्शी शहर: येथील सुनेच्या त्रासाला कंटाळून ७३ वर्षीय सासऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. १०) सकाळी १०. ३० च्या सुमारास घडली. याबाबत शहर पोलिसात मृत सर्जेराव शंकरराव नायकुडे (वय ७३) यांचा मुलगा महेश नायकुडे यांनी तक्रार दाखल केली आहे. .Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्जेराव नायकुडे हे बार्शीतील उपळाई रस्ता येथे राहत होते. फिर्यादी महेश नायकुडे यांचा भाऊ उमेश यांची शिक्षिका असलेली पत्नी सारिका उमेश नायकुडे (रा. कुर्डूवाडी रोड, बार्शी) ही गेल्या काही दिवसांपासून सासरे सर्जेराव नायकुडे यांना किरकोळ कारणावरून वारंवार अपमानित करत होती. तसेच तुला घरातून हाकलून देईल, अशी धमकी देत मानसिक त्रासही दिला होता, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे..घरात वारंवार होणारा अपमान आणि सुनेकडून होणारा त्रास सहन न झाल्यामुळे ते मानसिक तणावाखाली होते. अखेर या त्रासाला कंटाळून मंगळवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास त्यांनी आपल्या स्वतःच्या घरात गळफास घेऊन जीवन संपवले. .UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.या प्रकरणी महेश नायकुडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संशयित आरोपी सारिका नायकुडे हिच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रात्री उशिरापर्यंत मृतावर पंचनामा करण्याचे काम सुरु होते. बार्शी शहर पोलिसात याबाबत गुन्हा दाखल झाला असून पोलिस उपनिरीक्षक माकणे अधिक तपास करीत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.