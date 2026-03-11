सोलापूर

Barshi Crime: सुनेच्या त्रासाला कंटाळून सासऱ्याने जीवन संपवले; बार्शीतील धक्कादायक घटना, शिक्षिका सून काय द्यायची धमकी!

सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर: येथील सुनेच्या त्रासाला कंटाळून ७३ वर्षीय सासऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. १०) सकाळी १०. ३० च्या सुमारास घडली. याबाबत शहर पोलिसात मृत सर्जेराव शंकरराव नायकुडे (वय ७३) यांचा मुलगा महेश नायकुडे यांनी तक्रार दाखल केली आहे.

