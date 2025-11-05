Solapur News:'साेलापूर शहरातील सील पॅक पाण्याच्या बॉटलमध्ये अळी'; बाळीवेस परिसरातील धक्कादायक प्रकार

सोलापूर : शहरातील बाळीवेस परिसरात एका चहा विक्रेत्याकडे विक्रीस ठेवलेल्या ऑक्सिग्रँड कंपनीच्या सील पॅक पाणी बॉटलमध्ये अळी सदृश घटक आढळून आले. बॉटल वॉटरच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.मुलाला तहान लागल्याने सामाजिक कार्यकर्ते सचिन शिराळकर यांनी दुकानातून ही पाण्याची बॉटल खरेदी केली. बॉटल पूर्णपणे सील स्थितीत असूनही, आत अळी सदृश वस्तू आणि अशुद्ध अंश असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. या घटनेने ग्राहक आणि बाळीवेस परिसरातील नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. या ग्राहकाने तत्काळ या प्रकरणाची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाला दिली असून याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे..मात्र, संबंधित डिस्ट्रीब्युटरकडून उडवा-उडवीची उत्तरे मिळाल्याने ग्राहकाने नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, संतप्त नागरिकांकडून संबंधित कंपनीवर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशीसुरू असून, दोषींवर कारवाई केली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...संबंधित पाणी बाटलीची तपासणी अन्न व औषध प्रशासनाने केली आहे. यातील सॅम्पल मुंबई येथील लॅबला पाठविण्यात आले आहेत. तपासणी अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल. या बाटली जिथे उत्पादन होते, तेथील पुणे विभागाच्या अधिकाऱ्यांशीही याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.- साहेबराव देसाई, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.