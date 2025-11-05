सोलापूर

Solapur News:'साेलापूर शहरातील सील पॅक पाण्याच्या बॉटलमध्ये अळी'; बाळीवेस परिसरातील धक्कादायक प्रकार

Balives Shock: मुलाला तहान लागल्याने सामाजिक कार्यकर्ते सचिन शिराळकर यांनी दुकानातून ही पाण्याची बॉटल खरेदी केली. बॉटल पूर्णपणे सील स्थितीत असूनही, आत अळी सदृश वस्तू आणि अशुद्ध अंश असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. या घटनेने ग्राहक आणि बाळीवेस परिसरातील नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली.
Health Scare in Solapur as Worm Detected in Sealed Drinking Water Bottle

सोलापूर : शहरातील बाळीवेस परिसरात एका चहा विक्रेत्याकडे विक्रीस ठेवलेल्या ऑक्सिग्रँड कंपनीच्या सील पॅक पाणी बॉटलमध्ये अळी सदृश घटक आढळून आले. बॉटल वॉटरच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

