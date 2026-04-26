Drowning Incident: खडकीत आईसह दोन चिमुकल्यांचा तलावात बुडून मृत्यू; मंगळवेढा तालुक्यातील घटना, सरपण आणायला गेले अन् तिघांचा जीव गेला..

मंगळवेढा : जळण आणण्यासाठी गेलेली आई, एक मुलगा व एका मुलीची तलावातील पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना तालुक्यातील खडकी साठवण तलाव येथे शुक्रवारी (ता. २४) सायंकाळी घडली. यातील आईचा मृतदेह शुक्रवारी रात्री दहा वाजता तर एक मुलगा व एका मुलीचा मृतदेह शनिवारी (ता. २५) सकाळी सापडला. .वैशाली अनिल घोडके (वय ३५), श्रेया अनिल घोडके (वय १२) व सोहम अनिल घोडके (वय १०) हे स्वयंपाकासाठी जळण आणण्याकरिता खडकी येथील तलावाच्या परिसरात शुक्रवारी सायंकाळी गेले होते; परंतु ते परत आले नाहीत. मजुरीने काम करणारे अनिल घोडके हे बाग छाटणीचे काम करून घरी आल्यानंतर पाहिले असता पत्नी व दोन मुले दिसली नाहीत. .त्यामुळे शेजाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी, जळण आणण्यास गेल्याचे सांगितले. त्यावेळी तलावात परिसरात शोध घेतला असता बादल्या व इतर साहित्य तलावाशेजारी आढळून आले. हे तिघे तलावात बुडाल्याचा संशय व्यक्त झाल्याने रात्री मोठा जमाव या ठिकाणी जमा झाला. परंतु मुले आणि पत्नी दिसून आली नाहीत. .रात्री दहाच्या दरम्यान वैशाली यांचा मृतदेह पाण्यावर तरंगत वर आला. दरम्यान, पंढरपूरच्या रेस्क्यू टीमने शोध घेऊन दोन मुलांचे मृतदेह शनिवारी बाहेर काढले. रात्री उशिरा त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..तलावावर नागरिकांची गर्दीआईसह दोन लेकरांच्या मृतदेहांच्या शोधासाठी खडकी परिसरातील नागरिक दिवसभर तलाव परिसरात ठाण मांडून होते. घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे, सहायक पोलिस निरीक्षक विनोद लातूरकर यांच्यासह कृषी व महसूलचे कर्मचारी उपस्थित होते. तिघांचे मृतदेह पाण्याबाहेर काढल्यानंतर भोसे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदनाची सोय असताना ते मंगळवेढा येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आले.