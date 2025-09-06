सोलापूर

Teacher Day: 'साेलापूर जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अनपेक्षित भेटीने शिक्षक भारावले'; गुलाबपुष्प अन् पुस्तकांची दिली भेट

Solapur primary education officer’s surprise visit to schools: शिक्षकांचे कार्य समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या विकासात अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यांच्या योगदानाबद्दल यावेळी कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली कादर शेख यांच्या हस्ते झालेल्या सन्मानामुळे शिक्षकांच्या कामाचे महत्त्व आणि त्यांचे स्थान समाजात अधिक उजागर झाले आहे.
Teachers in Solapur overwhelmed as education officer gifts roses and books during a surprise school visit.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी शिक्षक दिनाच्या दिवशी एक अत्यंत स्तुत्य उपक्रम राबवला. त्यांनी शिक्षकांच्या घरी जाऊन शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांना सन्मानित केले. शाल, गुलाबपुष्प व पुस्तक सर्वांना भेट दिले. या अनपेक्षित आणि आकस्मिक भेटीने शिक्षक भारावून गेले होते.

