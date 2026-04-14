Solapur Heatwave: सोलापुरात बुधवार, गुरुवारी उष्णतेची लाट येणार; यंदाच्या उन्हाळ्यातील सर्वाधिक ४२.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद!

सोलापूर : सोलापुरात सध्या तापमानाचा दररोज उच्चांक होत आहे. आज सोलापुरात यंदाच्या उन्हाळ्यातील सर्वाधिक ४२.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. उद्या (मंगळवार, ता. १४) ४३ अंश, तर बुधवारी (ता. १५) व गुरुवारी (ता. १६) ४४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. बुधवारी व गुरुवारी उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..वाढलेल्या तापमानामुळे व उकाड्यामुळे नागरिक घामाघूम झाले आहेत. सकाळी १० वाजल्यापासून उन्हाच्या झळा जाणवू लागतात. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत तीव्र उष्णतेचा अनुभव येत आहे. हवेतील आर्द्रता २८ टक्क्यांपर्यंत घटल्याने कोरड्या उन्हाचा त्रास वाढला आहे. .राज्यातील सर्वात उष्ण शहर म्हणून ओळख असलेल्या सोलापुरात उष्णतेचा तडाखा असह्य होत आहे. गेल्या चार दिवसांपासून तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे आहे. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत प्रमुख बाजारपेठा व रस्त्यांवर शुकशुकाट दिसत आहे. उष्ण वाऱ्यांमुळे नागरिक घराबाहेर पडणे टाळत असून, शहाळी, ताक व शीतपेयांच्या गाड्यांवर गर्दी वाढली आहे..उष्माघाताच्या रुग्णांना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी सरकारी रुग्णालयांत 'हिट स्ट्रोक' कक्ष सज्ज ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुपारी बाहेर पडताना डोक्यावर रुमाल किंवा टोपी वापरावी. शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ देऊ नये. उष्माघाताची लक्षणे दिसताच त्वरित जवळच्या दवाखान्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सोलापुरात एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत २२ एप्रिल २०१६ रोजी ४४.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची उच्चांकी नोंद झाली होती. यंदा हा विक्रम मोडण्याची शक्यता आहे.