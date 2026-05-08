Solapur Weather News: सोलापुरात सायंकाळनंतर अवकाळीचा शिडकावा; तापमानाचा पारा ४०.४ अंश सेल्सिअसवर..

सोलापूर : शहर व परिसरात आज दिवसभर ढगाळ आणि ऊन असे संमिश्र वातावरण होते. या वातावरणाचा परिणाम सोलापूरच्या तापमानावर झाला होता. आज ४०.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. सायंकाळनंतर शहर व परिसरात ठिकठिकाणी अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. हलक्या स्वरूपाचा पाऊस झाल्याने वातावरणात काही काळ गारवा निर्माण झाला होता. शहरातील काही भागात पावसासोबत विजांचाही कडकडाट झाला. रात्री उशिरापर्यंत ढगाळ वातावरण व पावसाची अधून-मधून रिमझिम सुरू होती..ढगाळ वातावरणामुळे सोलापूरच्या तापमानात घट झाली आहे. सोलापूरच्या तापमानाचा पारा सध्या ४१ ते ४० अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहू लागला आहे. सध्या संमिश्र वातावरण झाले असून कधी कडक ऊन, तर कधी ढगाळ वातावरण असे चित्र आहे. १३ मेपर्यंत ४२ ते ४३ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान तापमान राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. मे महिन्यात दोन टप्प्यांत उष्णतेची लाट येण्याचाही अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला होता. मध्यंतरी वाढलेल्या तापमानामुळे आता ढगाळ वातावरण व अवकाळी पाऊस पडू लागला आहे. त्यानंतर तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे.