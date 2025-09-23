माेठी बातमी! 'सीना नदीला महापुर, सात गावांचा संपर्क तुटला'; पुरात अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू

-आण्णा काळे करमाळा : करमाळा तालुक्यात सीना नदीला महापूर आल्यामुळे नदीकाठची गावे पाण्याखाली गेली आहेत ता.15 सप्टेंबर रोजी सीना नदीला पूर आल्यानंतर पुन्हा एकदा आठ दिवसाच्या सीना नदीला महापूर आल्याने अनेक लोक अडकून पडले आहेत शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. नदीच्या पाण्यात अडकून पडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सीना नदीपलीकडेली तरटगाव, बाळेवाडी, वडाचीवाडी, बोरगाव, पाडळी, दिलमेश्वर, घारगाव, पाडळी गावाचा संपर्क तुटला आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.सीना नदीला महापूर आल्यामुळे काही लोकांना संगोबा येतील मंदिरात ठेवण्यात आले होते. मात्र यासंगोबा मंदिराच्या चौथ्या पायरीपर्यंत पाण्याची पातळी वाढली असल्याने ज्या ठिकाणी लोकांना सुरक्षित ठेवण्यात आले होते. ते ठिकाणच पुराच्या पाण्याने वेढले गेल्याने या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी यांत्रिक बोटी बोलवण्यात आली असल्याची माहिती तहसीलदार शिल्पा ठोकडे, नायब तहसीलदार विजयकुमार जाधव यांनी दिली आहे..सीना नदीवरील खडकी,आळजापूर,तरडगाव,पोटेगाव, संगोबा हे सर्व बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. सीना नदीवरील करमाळा -जामखेड हा रस्ता कालपासून बंद करण्यात. अहिल्यानगर व बीड जिल्ह्यात झालेल्या पावसाने सीना नदीला मोठ्या प्रमाणावर पाणी आले आहे शिवाय करमाळा तालुक्यात देखील मोठा पाऊस पडत आहे..राञी खडकीमधील अनेक लोकांना पूरातून बाहेर काढलेले आहे. तसेच निलज येथील सर्वातील लोकं आणि बोरगाव हद्दीतील संगोबा बंधाऱ्याच्या पूर्व बाजूस असलेल्या नरुटे वस्तीवरील लोकांना श्री.अदिनाथ महाराज मंदिर संगोबा येथे आता रात्रभर आश्रय दिलेला आहे. पहाटेपासून संगोबा येतील मंदिराला पाण्याने वेडा टाकलेला आहे त्यामुळे या लोकांना मंदिराच्या बाहेर पडणे शक्य नाही. त्यामुळे या लोकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. काल ता.22 रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निलज येथील तील 90 लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले होते..तसेच खांबेवाडी जुण्या गावठाण मधील अनेक लोकं बाहेर काढण्यात आली आहेत. कधीही भरुन न येणारं नुकसान या भागातील लोकांचं झाले असल्याचे येथील शशिकांत नरूटे यांनी सांगितले आहे. करमाळा तालुक्यात सर्वत्र गेली दोन दिवसापासून जोरदार पाऊस पडत असून वडे नाले पूर्णपणे भरून वाहू लागले आहेत..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.ता .15 रोजी सीना नदीला पूर आल्याने या भागातील लोकांना या पुराचा मोठा फटका बसला आहे. पुरामुळे सीना नदीकाठच्या गावातील अनेक लोकांच्या जमिनी वाहून गेले आहेत. शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे घरात पाणी शिरला आहे .अशा परिस्थितीतच गेली दोन दिवसापासून पावसाचा जोर वाढल्याने सीना नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. सोमवार ता .22 रोजी संगोबा येतील मुख्य रस्ता पाण्याखाली गेला असून तो बंद करण्यात आला आहे याशिवाय खडकी ,कामोणे,बिटरगाव श्री, बाळेवाडी, संगोबा, या भागातील लोकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. निलज येथील सर्व लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे..करमाळा तालुक्यातील कोर्टी ,राजुरी ,उमरड, जेऊर, केम, साडे ,सालसे ,पोथरे , पांडे ,वीट, रायगाव परिसरात जोरात पाऊस झाला असून सर्वत्र शेतामध्ये पाणी पाणी झाले आहे. तालुक्यातील अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागातील रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत जेऊर -लव्हे रस्त्यावर पहाटेपासून पाणी वाहत असून हा रस्ता दिवसभर बंद आहे..करमाळा तालुक्यात सतत मुसळधार पाऊस पडत असल्याने आणि सीना नदीला महापूर आल्याने अतोनात नुकसान झाले आहे. या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी रात्रीपासून जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांच्याशी संपर्क साधून असून पुरात अडकलेले लोकांना बाहेर काढण्यासाठी यांत्रिक बोटी बोलवण्यात आले आहेत गरज पडल्यासएनडीआरएफ ची टीम करमाळा तालुक्यात पाठवणे या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याशी बोलणे झाले आहे.आमदार नारायण पाटील, करमाळा.Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .सीना नदीला महापूर आल्याने रात्रभर प्रशासनाच्या वतीने या लोकांची दक्षता घेतली जात आहे. सीमा नदीकाठी पुरात अडकलेल्या लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. कोणतीही जीवित हानी होणार नाही याची आम्ही दक्षता घेत आहोत. लोकांनी पुराच्या पाण्यात जाऊ नये. कोणतीही मदत लागल्यास आमच्याशी संपर्क साधावा .शिल्पा ठोकडे ,तहसीलदार करमाळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.