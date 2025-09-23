सोलापूर

माेठी बातमी! 'सीना नदीला महापुर, सात गावांचा संपर्क तुटला'; पुरात अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू

Villages Isolated as Sena River Overflows: रात्री खडकीमधील अनेक लोकांना पूरातून बाहेर काढलेले आहे. तसेच निलज येथील सर्वातील लोकं आणि बोरगाव हद्दीतील संगोबा बंधाऱ्याच्या पूर्व बाजूस असलेल्या नरुटे वस्तीवरील लोकांना श्री.अदिनाथ महाराज मंदिर संगोबा येथे आता रात्रभर आश्रय दिलेला आहे.
Rescue teams at work to evacuate flood-affected residents as Sena River overflows, isolating seven villages.

सकाळ डिजिटल टीम
-आण्णा काळे

करमाळा : करमाळा तालुक्यात सीना नदीला महापूर आल्यामुळे नदीकाठची गावे पाण्याखाली गेली आहेत ता.15 सप्टेंबर रोजी सीना नदीला पूर आल्यानंतर पुन्हा एकदा आठ दिवसाच्या सीना नदीला महापूर आल्याने अनेक लोक अडकून पडले आहेत शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. नदीच्या पाण्यात अडकून पडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सीना नदीपलीकडेली तरटगाव, बाळेवाडी, वडाचीवाडी, बोरगाव, पाडळी, दिलमेश्वर, घारगाव, पाडळी गावाचा संपर्क तुटला आहे.

