Pandharpur Rain update:'पंढरपूर तालुक्यात रात्रभर मुसळधार पाऊस; उपरीत कासाळ ओढ्याकाठी पूरस्थिती; पिकांचे मोठे नुकसान

Pandharpur Taluka Faces Flood Situation: मुसळधार पावसामुळे ऊस, केळी, मका, डाळिंबासह इतर अनेक पिकांमध्ये गुडघाभर पाणी साचले आहे. वादळासह झालेल्या पावसामुळे तोडणीसाठी आलेला ऊस जमीनदोस्त झाला आहे. लहान ऊसाची पिके पाण्याखाली गेली आहेत. तर केळी बागांमध्ये पाणी साचल्याने केळीवर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे.
Flooded fields along Kasal stream in Pandharpur Taluka after heavy overnight rain, damaging crops.

सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर : तालुक्याच्या पश्चिम भागात रविवारी (ता. २१) रात्रभर मुसळधार पाऊस झाला. शेत शिवारात पाणीच पाणी साचले आहे. तर कासाळ ओढा दुथडी भरुन वाहू लागला आहे. उपरी, पळशी, सुपली, गार्डी, भंडीशेगाव, शेळवे या भागात शेतकऱ्यांच्या शेतात ओढ्याच्या पुराचे पाणी शिरले आहे. तर उपरी येथील बंधाऱ्याचा भराव वाहून गेला आहे. बोहाळी, उंबरगाव येथेही पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

