Pandharpur Rain update:'पंढरपूर तालुक्यात रात्रभर मुसळधार पाऊस; उपरीत कासाळ ओढ्याकाठी पूरस्थिती; पिकांचे मोठे नुकसान

पंढरपूर : तालुक्याच्या पश्चिम भागात रविवारी (ता. २१) रात्रभर मुसळधार पाऊस झाला. शेत शिवारात पाणीच पाणी साचले आहे. तर कासाळ ओढा दुथडी भरुन वाहू लागला आहे. उपरी, पळशी, सुपली, गार्डी, भंडीशेगाव, शेळवे या भागात शेतकऱ्यांच्या शेतात ओढ्याच्या पुराचे पाणी शिरले आहे. तर उपरी येथील बंधाऱ्याचा भराव वाहून गेला आहे. बोहाळी, उंबरगाव येथेही पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तालुक्यात ठिकठिकाणी मुसळधार पाऊस सुरू आहे. चळे, पुळूज या भागात अतिवृष्टी झाली आहे. तर रविवारी रात्री पुन्हा सर्वत्र मुसळधार पाऊस झाला आहे. पुळूज मंडळामध्ये सर्वाधिक ६९ मिलिमीटर तर भाळवणी मंडळात ५८ मिलिमीटर इतका पाऊस झाल्याची नोंद झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे ऊस, केळी, मका, डाळिंबासह इतर अनेक पिकांमध्ये गुडघाभर पाणी साचले आहे. वादळासह झालेल्या पावसामुळे तोडणीसाठी आलेला ऊस जमीनदोस्त झाला आहे. लहान ऊसाची पिके पाण्याखाली गेली आहेत. तर केळी बागांमध्ये पाणी साचल्याने केळीवर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. डाळिंबावर तेल्या आणि मर रोगाची भिती आहे. सांगोला तालुक्यातील महूद आणि लगतच्या परिसरात मुसळधार पाऊस सुरु असल्याने कासाळ ओढ्याची पाणी पातळी वाढली आहे. ओढ्यावरील गार्डी, सुपली, उपरी, भंडीशेगाव येथील अनेक बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. तर लगच्या विहीरी पाण्याने बुजल्या आहेत. याशिवाय अनेक शेत रस्ते देखील पाण्याखाली गेले आहेत. दरम्यान सोमवारी आमदार समाधान आवताडे यांनी बोहोळी ,उंबरगाव येथे जावून नुकसान झालेल्या पिकांची पहाणी केली.यावेळी तहसीलदार सचिन लंगोटे उपस्थित होते.पिकांच्या नुकसानीची माजी आमदार शहाजी पाटील यांनी पाहणी केली. पंचनामे करण्याच्या सूचना संबंधित महसूलच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. हेक्टरी ५० हजार रुपये भरपाई द्यावीरविवारी पंढरपूर तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे उपरी व परिसरातील ऊस, केळी, डाळिंब, द्राक्ष यासह विविध भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला आहे. सरकारने नुकसान झालेल्या पिकांना हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी येथील शेतकरी श्रीनिवास नागणे यांनी केली आहे.