सोलापूर

Solapur News: आकडे पाहून सगळेच म्हणाले, आँ एवढा पाऊस कधी झाला?; मदतीसाठी बहाद्दरांनी पाडला १९९ मि.मी. पाऊस..

“Never Seen Rain Like This” भाळवणी मंडलातील स्वयंचलित हवामान केंद्रावर ५ ऑक्टोबरला रात्री ८.३० ते १२ पर्यंत १९६.५ मिमी पावसाची तर भंडीशेगाव मंडलातील स्वयंचलित हवामान केंद्रावर ६ ऑक्टोबरला रात्री ११.१० ते ११.३० दरम्यान १५३.२५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.
Bahaddar village drenched after recording 199 mm rainfall in a single day; locals stunned by the massive downpour.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
-प्रमोद बोडके

सोलापूर : बाजूच्या गावात कुठेच पाऊस नाही. गावातही पावसाचे वातावरणही नाही, मग भाळवणी महसूल मंडलात १९९ अन्‌ भंडीशेगाव मंडलात १५३.३ मिमी पाऊस एकाच रात्रीत पडला कसा? पंढरपूर तालुक्यातील या दोन गावातील पावसाचे आकडे पाहून कृषी, महसूल आणि स्कायमेट कंपनीतील अधिकाऱ्यांच्या तोंडून आँ, एवढा पाऊस पडला कसा? असे उद्‍गार आपसूकच बाहेर पडले.

