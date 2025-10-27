Solapur News: आकडे पाहून सगळेच म्हणाले, आँ एवढा पाऊस कधी झाला?; मदतीसाठी बहाद्दरांनी पाडला १९९ मि.मी. पाऊस..

-प्रमोद बोडकेसोलापूर : बाजूच्या गावात कुठेच पाऊस नाही. गावातही पावसाचे वातावरणही नाही, मग भाळवणी महसूल मंडलात १९९ अन् भंडीशेगाव मंडलात १५३.३ मिमी पाऊस एकाच रात्रीत पडला कसा? पंढरपूर तालुक्यातील या दोन गावातील पावसाचे आकडे पाहून कृषी, महसूल आणि स्कायमेट कंपनीतील अधिकाऱ्यांच्या तोंडून आँ, एवढा पाऊस पडला कसा? असे उद्गार आपसूकच बाहेर पडले. .Highway Traffic: संपली सुटी; महामार्गावर प्रवाशांची गर्दी; कोल्हापूर नाका, मलकापुरात वाहनचालक वैतागले...सोलापूर जिल्ह्यात ऑगस्ट-सप्टेंबरच्या पावसाने थैमान घातले. शासन मदतीसाठी अतिवृष्टीचा निकष लावते. अतिवृष्टीसाठी त्या महसूल मंडलात चोवीस तासांत ६५ मिमी पाऊस होणे आवश्यक आहे. भाळवणी आणि भंडीशेगाव या महसूल मंडलात पाऊस पडला पण तो अतिवृष्टी एवढा पडला नाही. त्यामुळे काही बहाद्दर पुढे आले. .त्यांनी भाळवणी परिसरात ढगफुटीपेक्षाही अधिक पाऊस ‘पाडला’. शासन दप्तरी त्याची नोंदही झाली. गाव आणि तालुका पातळीवरील प्रशासकीय अधिकारी झालेला प्रकार पाहून शांत आहेत. भाळवणी महसूल मंडलात २४ ऑक्टोबरला पुन्हा ६६ मिलिमीटर पावसाची म्हणजे अतिवृष्टीची नोंद दाखवत आहे. हा पाऊस खरा आहे की कोणी तरी केलेला खटाटोप? हा प्रश्नही अनुत्तरीतच आहे..Karad Crime: 'बेळगावच्या सराफाला कऱ्हाडात लुटले'; सोने खरेदीच्या बहाण्याने ३५ लाखांची रोकड लंपास, नेमकं काय घडलं.. .स्कायमेटने कृषी विभागाला पाठविले पत्रभाळवणी मंडलातील स्वयंचलित हवामान केंद्रावर ५ ऑक्टोबरला रात्री ८.३० ते १२ पर्यंत १९६.५ मिमी पावसाची तर भंडीशेगाव मंडलातील स्वयंचलित हवामान केंद्रावर ६ ऑक्टोबरला रात्री ११.१० ते ११.३० दरम्यान १५३.२५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. डेटा गुणवत्तेच्या तपासणीत या नोंदी नैसर्गिक पावसामुळे झाल्या नसल्याची शंका आहे. याबाबत आवश्यक ती दखल घ्यावी, असे पत्र स्कायमेटचे अधिकारी दत्ता चव्हाण यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले व पंढरपूरच्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.