Akkalkot Rain Update: 'अक्कलकोट तालुक्यात पुन्हा मुसळधार पाऊस'; भिंत पडून तीन जखमी; अनेक गावांचे रस्ते झाले बंद

अक्कलकोट: शहर व तालुक्यात शुक्रवार रात्री ते शनिवारी पहाटेपासून सकाळी नऊ वाजेपर्यंत, पुन्हा शनिवारी दुपारी पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण शहर व तालुक्यात सर्वत्र पाणीच पाणी झाले आहे. तसेच धाराशिव जिल्ह्यात पडलेल्या पावसामुळे बोरी, हरणा नदीत पाणी वाढून कुरनुर धरणातून ४४०० चा विसर्ग करण्यात आल्याने धरणाखालील सुमारे २५ गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. उजनी धरणातून भीमा, सीना नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडले. अक्कलकोट तालुक्यातून वाहणाऱ्या भीमा नदीकाठच्या आठ व सीना नदीकाठच्या सात गावांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.तालुक्यात पडलेल्या पावसामुळे पुलावर व रस्त्यावर पाणी आल्याने सहा ठिकाणचा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केली. तसेच तोळनूर येथे भिंत पडून तीनजण जखमी झाले आहेत. मौजे मराठवाडी ते नागणसूर यामधील पुलावरून पाणी वाहत असल्याने हा रस्ता बंद करण्यात आला आहे. मौजे कलहिप्परगे ते करजगी रस्ता काल पडलेल्या पावसामुळे बंद झाला आहे. याठिकाणी एका ट्रकचालकाने पुलावरील पाण्यातून ट्रक नेण्याचा प्रयत्न केला असता मध्येच ट्रक बंद पडल्याने मोठे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती..मात्र त्या भागातील पोलिस पाटील, महसूल सेवक, तलाठी यांनी ट्रॅक्टर मागवला व त्या ट्रॅक्टरने ट्रक ओढून पुलावरच्या पाण्यातून अडकलेला ट्रक बाहेर काढला. तालुक्यातील तोळनूर येथे सकाळी दहा वाजता मुसळधार पावसामुळे घराची भिंत पडून भारतीबाई काशिनाथ उन्नद, प्रभूलिंग संतोष उन्नद, भौरम्मा संतोष उन्नद हे तिघे जखमी झाले आहेत. मौजे हजगी ते वळसंग पुलावर पाणी आल्याने हा रस्ता तात्पुरता बंद केलेला आहे. तसेच हरणा नदीमधील पाणी वाढल्याने येथील पुलावरून एक फूट पाणी वाहत बंद केला आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.२५ गावांना पुराचा धोकाबोरी मध्यम प्रकल्प म्हणजे कुरनूर धरणातून सोडण्यात आलेल्या ४४०० क्युसेक विसर्गामुळे अक्कलकोट-गाणगापूर रोडवरील बोरीउमरगे पूल पाण्याखाली गेला असून सकाळपासून अक्कलकोट- गाणगापूर वाहतूक बंद झालेली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात व तुळजापूर तालुक्यात पडलेल्या पावसामुळे तसेच अक्कलकोट तालुक्यात कुरनूर धरणक्षेत्रात मुसळधार पावसाने हजेरी लावल्याने बोरी व हरणा नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी वाढले आहे. बोरी व हरणा नदीकाठच्या २५ गावांना पुराचा धोका आहे.