Mangalwedha Rain update: 'मंगळवेढा तालुक्यात दमदार पाऊस'; प्रजन्यमापकावर नोंदच नाही, शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: काल रात्री देखील मंगळवेढा शहर व तालुक्यात पुन्हा दमदार पावसाने हजेरी लावल्याने सध्या शेतातील पाणी रस्त्यावर आल्याने रस्ते पाण्याखाली गेले. पर्जन्यमापकावर दोन मंडलच्या पावसाची नोंद झाली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली..10 सप्टेंबर पासून तालुक्यात दररोज पावसाची हजेरी लावली जात आहे. अशा परिस्थितीत सुरुवातीला हुलजंती, भोसे, आंधळगाव या महसूल मंडलमध्ये सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली. उर्वरित मंडलमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला परंतु पर्जन्यमापकावर पावसाची नोंद तितक्या प्रमाणात झाली नाही. तालुक्यातील मरवडे व बोराळे या मंडलमध्ये दि.21 सप्टेंबर रोजीच्या पावसाची नोंद प्रजन्यमापकावर झालेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याबाबत चिंता व्यक्त केली..सध्या बाजरी, तूर ,मका ,कांदा, सूर्यफूल, उडीद ही पिके पाण्यात अडकली आहेत दुसऱ्या बाजूला डाळिंब पिकाला फूल गळतीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सध्या आर्थिक मदतीची गरज आहे परंतु प्रशासन पंचनाम्याचा फार्स करीत आहे तालुक्याच्या दक्षिण भागातील सीमा वर्ती गावात काही झिरो तलाठ्या मार्फत पंचनाम्याच्या नावाखाली अडीचशे रुपये शेतकऱ्याकडून गोळा केले जात आहेत वास्तविक पाहता पाण्यात दबलेल्या शेतकऱ्याला मदतीची गरज आहे. .मात्र मदतीच्या नावाखाली शेतकऱ्याला लुटण्याचा प्रकार सुरू झाल्याची तक्रार आप्पासाहेब बंडगर यांनी केली सध्या निम्म्याहून अधिक मध्यम प्रकल्प पावसाच्या पाण्याने भरलेले आहेत बोराळे-रहाटेवाडी, आरळी- नंदुर या रस्त्यावर पाणी साचले आहे मंगळवेढा ते खोमनाळ रस्त्यावर शेतातील पाण्याला वाट नसल्यामुळे ते पाणी रस्त्यावर आल्यामुळे अनेक वाहनधारकाने जीव धोक्यात घालून वाहन चालवणे पसंत केले..ज्या दिवशी पाऊस सर्वाधिक झाला त्याच दिवशी मरवडे व बोराळे मंडल मध्ये पावसाची नोंद झाली नाही सध्या संपूर्ण तालुक्यात पावसाने दमदार हजेरी लावल्यामुळे पिके पाण्यात गेल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पंचनाम्याचा फार्स न करता सरसकट हेक्टरी मदत देण्याबाबत विचार शासनाने करावा. आ.समाधान आवताडे यांच्या माध्यमातून शासनस्तरावर त्यासाठी प्रयत्न करणार आहेप्रदीप खांडेकर माजी सभापती..पंचनामे करताना महसूल विभागाकडून ठराविक पिकाचे पंचनामे केली जात आहेत तसे न करता 7/12 वर नोंद लावलेल्या व नुकसान झालेल्या पिकाचे पंचनामे सरसकट करण्यात यावे.दत्तात्रय मासाळ, मरवडे.