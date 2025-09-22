सोलापूर

Mangalwedha Rain update: 'मंगळवेढा तालुक्यात दमदार पाऊस'; प्रजन्यमापकावर नोंदच नाही, शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर

Heavy Rain Lashes Mangalwedha: मरवडे व बोराळे या मंडलमध्ये दि.21 सप्टेंबर रोजीच्या पावसाची नोंद प्रजन्यमापकावर झालेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याबाबत चिंता व्यक्त केली. सध्या बाजरी, तूर ,मका ,कांदा, सूर्यफूल, उडीद ही पिके पाण्यात अडकली आहेत दुसऱ्या बाजूला डाळिंब पिकाला फूल गळतीचा फटका बसला आहे.
Heavy rainfall in Mangalwedha, yet farmers remain worried as the rain gauge shows no official record.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: काल रात्री देखील मंगळवेढा शहर व तालुक्यात पुन्हा दमदार पावसाने हजेरी लावल्याने सध्या शेतातील पाणी रस्त्यावर आल्याने रस्ते पाण्याखाली गेले. पर्जन्यमापकावर दोन मंडलच्या पावसाची नोंद झाली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली.

