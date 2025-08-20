सोलापूर

Solapur Rain Update:'उजनी व वीर धरण पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस'; पंढरपुरात चंद्रभागा दुथडी, मंदिरांना पाण्याचा वेढा

Pandharpur Flood Alert: प्रशासनाने नदीकाठच्या सर्व गावांना व स्थानिक नागरिकांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे. सध्या उजनी धरणातून 90 हजार तर वीर धरणातून नीरा नदीमध्ये 54 हजार क्युसेक इतका विसर्ग सुरू आहे. आज संध्याकाळपर्यंत पंढरपुरात तो विसर्ग पोचून चंद्रभागा नदी काठी पूरस्थिती वर्तवली जात आहे.
Floodwaters of Chandrabhaga river surround temples in Pandharpur after heavy rains in Ujani and Veer dam catchment areas.
पंढरपूर-: उजनी व वीर धरण पाणलोट क्षेत्रात दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. दोन्ही धरणे शंभर टक्के भरली आहेत. पूरनियंत्रण करण्यासाठी उजनी आणि वीर धरणातून भीमा नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे पंढरपुरातील चंद्रभागा नदी दुथडी भरून वाहू लागली आहे.

