Solapur News: 'कडब्याची पेंडी चक्क ४५ रुपयांना';अतिवृष्टीने शेतातला चारा कुजला अन् नदीकाठचा गेला वाहून, पशुपालक रडकंडीला..

Excess Rainfall Destroys Fodder: सीना नदीच्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचा चारा गोठ्यावरच राहिला. जनावरांसाठी साठवलेल्या वैरणीच्या गंजी, मुरघास पिशव्या पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या. त्याचबरोबर नदीकाठी असलेला चारा पाण्यात बुडाल्यामुळे कुजला आहे. आता जनावरांना जगवावे कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.
Fodder Shortage: Kadba Pendhi Price at ₹45 as Heavy Rain Destroys Crops

सकाळ वृत्तसेवा
-संदीप गायकवाड

उ. सोलापूर: अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे पशुपालकांचे अतोनात हाल सुरू आहेत. पावसामुळे चारा पिकांची पेरणीच कमी झाली, ज्या ठिकाणी झाली अतिवृष्टीने तेथील चारा सडला आहे आणि नदीकाठी पुरामुळे चारा वाहून गेल्याने तुटवडा निर्माण झाला आहे. सध्या कडब्याची एक पेंडी ४५ रुपयांना तर हिरव्या चाऱ्याची पेंडी ८० रुपयांपर्यंत गेली आहे. जनावरांना अर्धपोटी ठेवण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.

