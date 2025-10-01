Solapur News: 'कडब्याची पेंडी चक्क ४५ रुपयांना';अतिवृष्टीने शेतातला चारा कुजला अन् नदीकाठचा गेला वाहून, पशुपालक रडकंडीला..

-संदीप गायकवाडउ. सोलापूर: अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे पशुपालकांचे अतोनात हाल सुरू आहेत. पावसामुळे चारा पिकांची पेरणीच कमी झाली, ज्या ठिकाणी झाली अतिवृष्टीने तेथील चारा सडला आहे आणि नदीकाठी पुरामुळे चारा वाहून गेल्याने तुटवडा निर्माण झाला आहे. सध्या कडब्याची एक पेंडी ४५ रुपयांना तर हिरव्या चाऱ्याची पेंडी ८० रुपयांपर्यंत गेली आहे. जनावरांना अर्धपोटी ठेवण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. .Jyoti Waghmare: ‘उबाठा’चा कावळ्यांचा हसरा मेळावा: शिवसेनेच्या राज्य प्रवक्त्या प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे; संजय राऊतांनी पक्ष गहाण टाकला .सहा महिन्यांपासून जिल्ह्यात काही तालुक्यात पाऊस सुरू आहेच. यामुळे चाऱ्याची पेरणीच होऊ शकली नाही तर ज्या ठिकाणी चाऱ्याची पेरणी झाली अशा ठिकाणी हाताशी आलेला चारा अतिवृष्टीमुळे पाण्यात बुडाला. यामुळे जनावरांना खायला काय द्यावे, असा प्रश्न दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे..सीना नदीच्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचा चारा गोठ्यावरच राहिला. जनावरांसाठी साठवलेल्या वैरणीच्या गंजी, मुरघास पिशव्या पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या. त्याचबरोबर नदीकाठी असलेला चारा पाण्यात बुडाल्यामुळे कुजला आहे. आता जनावरांना जगवावे कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. सध्या पूरस्थितीमुळे जनावरे उंच भागावरील रस्त्यावरच बांधली आहेत..अशा ठिकाणी कडबा कुट्टीसारखी यंत्र नसल्यामुळे जनावरांना पोट भरून चारा उपलब्ध करता येत नाही. यामुळे कित्येक शेतकऱ्यांची जनावरे अर्धपोटी आहेत. पावसामुळे कित्येक ठिकाणचे रस्ते बंद आहेत. यामुळे दूध संकलन यंत्रणा विस्कळित झाली आहे. याचा परिणाम जिल्ह्यातील दूध संकलनावर झाला असून संकलनात मोठी घट झाली आहे..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...सीनेच्या पुराने जनावरे रस्त्यावर आणली आहेत. त्यांना काय खायला घालू हा सध्या प्रश्न आहे. बाजारातील चाऱ्याचा दर आवाक्याबाहेर आहे. चारा नसल्यामुळे जनावरे दूध देईनाशी झाली आहेत.- लक्ष्मण शिंदे, शेतकरी, पाकणी, ता. उ. सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.