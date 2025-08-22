सोलापूर

Solapur News:'बैलजाेडीवर जीव आेवाळणारे देशमुख कुटुंब'; तीन पिढ्यांपासून जातिवंत खिलार बैलांच्या संगोपनातून मिळाली ओळख

Deshmukh Family’s Legacy: कोळे (ता. मोहोळ) येथील देशमुख कुटुंब हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. बैलजोडीवर कष्टाने शेती करत या कुटुंबाने आर्थिक प्रगती केली. परिसरात खिलार बैलांचे संगोपन करणारे देशमुख कुटुंबाने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
Passion for Bull Pairs Lives On in Deshmukh Family’s Rural Legacy
Passion for Bull Pairs Lives On in Deshmukh Family’s Rural LegacySakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगोला: आजच्या यांत्रिकीकरणाच्या युगात ट्रॅक्टर, अवजारे, साधनसामग्री शेतीत आली असली तरी अजूनही बैलजोडीवर प्रेम करणारे, त्यांचे संवर्धन करणारी काही कुटुंब संस्कृती व परंपरेशी जोडलेले दिसतात. कोळे (ता. मोहोळ) येथील देशमुख कुटुंब हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. बैलजोडीवर कष्टाने शेती करत या कुटुंबाने आर्थिक प्रगती केली. परिसरात खिलार बैलांचे संगोपन करणारे देशमुख कुटुंबाने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

Loading content, please wait...
family
district
Bull
Traditional
Tradition
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com