Solapur News:'बैलजाेडीवर जीव आेवाळणारे देशमुख कुटुंब'; तीन पिढ्यांपासून जातिवंत खिलार बैलांच्या संगोपनातून मिळाली ओळख

सांगोला: आजच्या यांत्रिकीकरणाच्या युगात ट्रॅक्टर, अवजारे, साधनसामग्री शेतीत आली असली तरी अजूनही बैलजोडीवर प्रेम करणारे, त्यांचे संवर्धन करणारी काही कुटुंब संस्कृती व परंपरेशी जोडलेले दिसतात. कोळे (ता. मोहोळ) येथील देशमुख कुटुंब हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. बैलजोडीवर कष्टाने शेती करत या कुटुंबाने आर्थिक प्रगती केली. परिसरात खिलार बैलांचे संगोपन करणारे देशमुख कुटुंबाने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..या कुटुंबाचे वैशिष्ट्य म्हणजे संघर्षाच्या काळात बैलजोड्यांच्या साह्याने त्यांनी शेती तर केलीच; पण त्यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केला. आजही २२ सदस्यांचे हे एकत्रित कुटुंब बैलजोड्यांवर जीव ओवाळते. जातिवंत खिलार बैलांच्या संगोपनामुळे आणि डाळिंब शेतीतून त्यांनी परिसरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..स्व. श्यामराव त्र्यंबक देशमुख यांनी तरुणपणातच देखण्या खिलार बैलजोड्या पाळायला सुरुवात केली. मेहनत, शिस्त आणि बैलांवरील प्रेम या जोरावर त्यांनी कुटुंब उभे केले. त्यांची ही परंपरा आज मुले दत्तात्रय, अशोक, ज्ञानेश्वरी यांनी पुढे नेली असून नातवंडं सचिन व नितीनही जातिवंत बैलांचे संगोपन करीत आहेत. म्हणजेच बैलजोडीचा वारसा तिसऱ्या पिढीपर्यंत पोचला आहे. देशमुख कुटुंबीयांकडील बैलांची कीर्ती महाराष्ट्रभर पसरली आहे. साताऱ्याचे छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी २००९ साली, माजी आमदार अरुण जगताप यांनी २०१३ साली तर आमदार महेश लांडगे यांनी २०२१ साली येथून बैल विकत घेतले होते. जातिवंत बैल जातीचे खोंडे घेऊन त्यांचे संगोपन हे कुटुंब सातत्याने करीत असतात..देशमुख कुटुंब ६० एकराचे झाले मालकसुरुवातीस फक्त दहा-बारा एकर शेती असलेले देशमुख कुटुंब आज तब्बल ६० एकर शेतीचे मालक झाले आहे. ही उन्नती डाळिंब शेती आणि बैलजोडीच्या आधारावर झाल्याचे ते अभिमानाने सांगतात. आजही चार जातिवंत बैल व खोंडे त्यांच्या ताब्यात असून त्यात काळा कपिला जातीचा आकर्षक बैल विशेष लक्ष वेधून घेतो. आपल्या व्यवसायावर, बैलांवर मनापासून प्रेम केले तर आपली प्रगती कशी होते हेच कोळ्यातील देशमुख कुटुंबीयांनी दाखवून दिले आहे..जातिवंत बैलाने मिळविली अनेक बक्षिसेकोळ्यातील देशमुखांच्या जातिवंत खंडांना घटप्रभा, कंकणवाडी (कर्नाटक), इचलकरंजी, खरसुंडी, करगणी आदी ठिकाणच्या प्रदर्शनात पारितोषिके मिळाली आहेत. या गौरवामुळे त्यांच्या बैलजोड्यांना संपूर्ण महाराष्ट्रभर मान मिळाला आहे. परिसरात कोठेही बैलप्रदर्शन असले की त्या प्रदर्शनामध्ये देशमुख कुटुंबाची जातिवंत बैल निश्चितपणे असतात..जातिवंत बैलजोडी सांभाळणे हा आमच्या कुटुंबीयाची परंपराच आली आहे. आज मी माझ्या वडिलांपासून या जातीवंत बैलांची, खोंडाचे संगोपन करीत आहे, तर माझी मुलेही ती परंपरा पुढे जोपासण्याचा प्रयत्न करतात. या खिलार बैलांमुळे कुटुंबाची आर्थिक उन्नतीही झाली आहे. आज खिलार जातीच्या बैलांचे संगोपन होणे काळाची गरज आहे, त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत.- दत्तात्रय देशमुख, कोळा, ता. सांगोला.