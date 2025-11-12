Pandharpur News: 'दिल्लीतील स्फोटानंतर विठ्ठल मंदिरातील सुरक्षा व्यवस्था हाय अलर्टवर'; बॉम्बशोध पथकाकडून श्वानाद्वारे मंदिर व परिसराची तपासणी

पंढरपूर: दिल्लीतील स्फोटानंतर पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिरातील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. मंदिराचे व्हीआयपी गेट, पश्चिमद्वार, संत नामदेव पायरी येथे चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. शिवाय दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाची तपासणी करूनच मंदिरात सोडले जात आहे. दरम्यान, आज बॉम्बशोध पथकाने श्वानाच्या मदतीने मंदिर व परिसराची तपासणी केली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...सोमवारी दिल्लीत बॉम्बस्फोट झाला. या घटनेचे सर्वत्र पडसाद उमटले आहेत. त्यानंतर पोलिसांनी महाराष्ट्रातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी हाय अलर्ट दिला आहे. पंढरपूर हे राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र आहे. येथे श्री विठ्ठल- रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी हजारो भाविक येतात. येथील भाविकांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. .त्या दृष्टीने जिल्हा पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी मंदिरातील सुरक्षेचा आढावा घेऊन पोलिसांना सूचना दिल्या. दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाची व सोबत असलेल्या सामानाची स्कॅनिंग मशीनद्वारे तपासणी केली जात आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी. मंदिरात मोबाईल नेण्यासही बंदी करण्यात आली आहे. त्यानुसार केबीपी चौक, कराड नाका, सोलापूर नाका, आंबाबाई पटांगण नाका, अनवली फाटा आणि कासेगाव फाटा या सहा ठिकाणी पोलिसांनी नाका बंदी केली आहे. येथून येणाऱ्या प्रत्येक वाहनांची तपासणी सुरू केली आहे, अशी माहिती पंढरपूर शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.