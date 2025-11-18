Mangalwedha Municipal Elections: 'मंगळवेढ्यात नगराध्यक्षपदासाठी 19 अर्ज तर नगरसेवकासाठी 160'; निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांची माहिती

मंगळवेढा: नगरपालिकेच्या 20 जागांसाठी तब्बल 160 उमेदवारांनी तर नगराध्यक्ष पदाच्या एका जागेसाठी 19 उमेदवारांनी आजअखेर अर्ज दाखल केल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी दिली..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...आज अर्ज भरण्याचा अंतिम दिवस असल्यामुळे नगरपालिकेला आज जत्रेचे स्वरूप प्राप्त आले. आज दिवसभरात नगरसेवकपदासाठी 87 आणि नगराध्यक्षपदासाठी 17 उमेदवारी अर्ज दाखल केले. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करण्याच्या जागी पक्ष आणि अपक्ष असे दोन पर्याय असल्यामुळे काल दुपारनंतर स्थानिक आघाडीचा पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे स्थानिक आघाडीच्या चिन्हावर आज बऱ्याच अपक्ष उमेदवारांनी पुन्हा कागदपत्राची जुळवाजुळव करत अर्ज दाखल केले.भारतीय जनता पार्टी त्याचबरोबर स्थानिक आघाडीच्या उमेदवाराने देखील मोठे शक्ती प्रदर्शन केले. .उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर नगरपालिका कार्यालया बाहेर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना इच्छुक उमेदवार आपली प्रतिक्रिया देऊन शहराचा विकास करणार असल्याचा दावा करीत होते भाजप कडून नगराध्यक्ष पदासाठी प्रा. सुप्रिया जगताप की प्रा. तेजस्विनी कदम या नावावर आज सकाळपर्यंत कुणाला उमेदवारी मिळणार याची चर्चा होती. मात्र पक्षाने प्रा. सुप्रिया जगताप यांचे नाव निश्चित केल्यावर प्रा. तेजस्विनी कदम यांनी देखील नगराध्यक्षा पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला प्रभाग 9 व 10 च्या जागा मित्र पक्षाला सोडल्यामुळे त्यातून इच्छुक असलेल्या सुदर्शन यादव,सुशांत हजारे यांना थांबावे लागले तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष कालपर्यंत स्थानिक आघाडी बरोबर जाण्याची घोषणा करत होते. .मात्र रात्रीत घडलेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर त्यांनी देखील शुभांगी कौडूभैरी नगराध्यक्षपदावर तर नगरसेवक पदासाठी 13 जागेवर उमेदवारी अर्ज दाखल केले. यापूर्वी नगरसेवक राहिलेले भारत नागणे, चंद्रकांत घुले,अनिल बोदाडे,चंद्रशेखर कौडूभैरी,कमल मुदगूल, पांडुरंग नाईकवाडी,अनिता नागणे,गौरीशंकर बुरकुल, प्रवीण खवतोडे,यानी पुन्हा नगरसेवकपदासाठी अर्ज दाखल केले.स्थानिक आघाडीच्या चिन्हावर उमेदवारी अर्ज दाखल करणे सुनंदा अवताडे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी खा.प्रणिती शिंदे, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण ढोबळे,राज्य सचिव अॅड रविकरण कोळेकर,जेष्ठ नेते बबनराव आवताडे, काँग्रेस कार्याध्यक्ष अॅड नंदकुमार पवार, व राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष वसंतनाना देशमुख,सिद्धेश्वर आवताडे,रामचंद्र वाकडे, तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे हे स्वतः उपस्थित होते..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...नगराध्यक्ष पदासाठी शुभांगी कोंडूभैरी, सुप्रिया जगताप,तेजस्विनी कदम, सुनंदा अवताडे,प्रणाली अवताडे,माधवी किल्लेदार, क्रांती दत्तू, आशा जगताप, रागिनी कांबळे,अरुणा माळी, सुवर्णा चेळेकर.राजामती कोंडुभैरी, माधुरी कट्टे, संगीता कट्टे, राजश्री चेळेकर, यांचे अर्ज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.