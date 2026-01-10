Asaduddin Owaisi : हिजाब घालणारी ‘पीएम’ होईल; ओवेसी यांचे प्रतिपादन

सोलापूर - ‘पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत लिहिलंय की एकाच समाजाचा माणूस पंतप्रधान, अध्यक्ष बनू शकतो, इतर कोणी नाही. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्यघटनेत देशातील कोणताही नागरिक पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, महापौर बनू शकतो.माझे एक स्वप्न आहे की, हिजाब घालणारी मुलगी या देशाची पंतप्रधान बनेल. ते बघायला आपण असू किंवा नसू, पण तो दिवस नक्की येईल,’ असे विधान एमआयएमचे प्रमुख, खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केले आहे..सोलापूर महापालिका निवडणुकीतील एमआयएम उमेदवारांच्या प्रचारार्थ असदुद्दीन ओवेसी यांची आज नई जिंदगी परिसरात सभा झाली. त्या सभेत ओवेसींनी पंतप्रधानपदाबाबत भाष्य केले.ते म्हणाले, मुस्लिमांच्या विरोधात जो द्वेष पसरविण्यात येत आहे, तो जास्त दिवस चालणार नाही. द्वेष पसरविणारे एक दिवस नष्ट होतील..ते म्हणाले, ‘तुम्ही एमआयएमच्याचे चार उमेदवार नई जिंदगी परिसरातून निवडून द्या. इथं १६ इंच पाण्याची जलवाहिनी टाकण्यात येईल. शुगर फॅक्टरीच्या रस्त्याचे कामही आमचे नगरसेवक करतील. परिसरासाठी एक रुग्णवाहिकेची व्यवस्था हे चार नगरसेवक मिळून करतील. इथे प्रॉपर्टी कार्ड मिळत नाही, नोटरीवर जागा खरेदी केली जाते. प्रशासनाने काम केलं नाही तर त्यांना जनआंदोलनाला सामोरं जावं लागेल, असा इशाराही ओवेसी यांनी दिला..ते म्हणाले, इथल्या नागरिकांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करावेत लागतील, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाकडं लक्ष द्यावं लागेल. पैसा, भाषणाने कोणी ताकदवान होत नाही, चांगली वागणूक महत्वाची आहे. ते फक्त शिक्षणामुळेच होऊ शकेल. फातिमा शेख आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यासारखं नई जिंदगी परिसरातील मुलींना शिकवावे लागेल..ओवेसी यांची अजित पवारांवर टीकासोलापुरातील सभेत ओवेसींनी अजित पवार यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. अजित पवार को तीन मिनिट में गुंगा बनकर वापस भेज दूंगा, असे चॅलेंज त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिले आहे. अजित पवार हे नरेंद्र मोदींच्या मांडीवर जाऊन बसलेले आहेत, त्यांना मत देणे म्हणजे मोदीला मत देण्यासारखे आहे. अजित पवारांना मत म्हणजे वक्फ बोर्ड कायद्याला विरोध करणे आहे.मशिदी हिसकावून घेण्याच्या कार्यक्रमात मोदींना मदत करण्यासारखे आहे. अजित पवारांना मशिद, दर्ग्याशी काहीही देणे घेणे नाही. पण, आमची ती ओळख आहे, त्यामुळे मत देताना विचार करूनच द्या. मोदी, शिंदे आणि अजित पवार हे त्रिमूर्ती आहेत, ते एकच आहेत. त्यांच्यात कोणताही फरक नाही. तुमच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात आहे, असेही ओवेसी म्हणाले..‘महायुतीच्या नेत्यांकडून जनतेची दिशाभूल’मालेगाव - महायुतीतील नेते महापालिका निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने लढत जनतेची सरळसरळ दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला. मालेगाव येथे इस्लाम पक्षाचे प्रमुख व माजी आमदार आसिफ शेख हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या इशाऱ्यावर निवडणूक लढवत असल्याचा गंभीर दावा त्यांनी केला..येथील आयशानगर परिसरात एमआयएम उमेदवारांच्या प्रचारासाठी शुक्रवारी झालेल्या सभेत ते बोलत होते. ओवेसी म्हणाले की, मालेगाव महापालिकेत पंधरा वर्षांपासून भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. विशेषतः स्वच्छता कंत्राटात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार सुरू आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका करताना ओवेसी म्हणाले, जे आपल्या काका, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे होऊ शकले नाहीत, ते आसिफ शेख यांचे काय होणार? आम्ही दोनशे कोटी रुपयांतून शहराचा विकास करून दाखवू, असा दावाही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.