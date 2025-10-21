Solapur News: ७० वर्षांपूर्वीच्या वटवृक्षाचे होणार पुनर्रोपण; अखेर संभाजी ब्रिगेडची मागणीला आले यश, जुळे सोलापुरातील रेल्वे पुलाचे रुंदीकरण

सोलापूर : जुळे सोलापुरातील आसरा रेल्वे पुलाचे रुंदीकरणाचे काम सुरू असून रस्त्याच्या कडेला असलेली मोठी झाडे तोडण्यात आली आहेत. त्यापैकीच सुमारे ७० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या वडाचे झाडाचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे..जुळे सोलापूर परिसरातील हे जुने झाड तोडण्यात येत असल्याचे पाहून संभाजी ब्रिगेडचे श्याम कदम यांनी या वडाच्या झाडाचे पुनर्रोपण करण्यात यावे, अशी मागणी ठेकेदाराकडे लावून धरली यामुळे या झाडाचे पुनर्रोपण आसरा येथील स्वामी समर्थ मंदिरासमोरील प्रांगणात करण्याचे पी. पी. अँड ए कंट्रक्शनचे रोहन पाटील व वैभव जवळकोटे यांनी ठरविले..आसरा पूल रुंदीकरणासाठी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने यापूर्वी विविध आंदोलन करण्यात आली होती. या पुलाचे काम सध्या सुरू असून येथील वडाच्या झाडाचे पुनर्रोपण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. आसरा पुलाच्या रुंदीकरणासाठी येथील सुमारे दहा ते पंधरा मोठी झाडे तोडण्यात येत असून या ठिकाणी पुन्हा १०० नवीन झाडे लावण्यात येणार आहेत..असे होणार पुनर्रोपणसर्वप्रथम वडाच्या झाडाच्या फांद्या कट करण्यात आलेल्या आहेत. वडाच्या झाडांभोवती दहा फूट खोल खड्डा खोदून त्याची मुळे सुटसुटीत करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर आसरा येथील स्वामी समर्थ मंदिराच्यासमोर सुमारे वीस फूट खोल खड्डा खोदून विविध खते टाकून व माती टाकून त्याचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.