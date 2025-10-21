सोलापूर

Solapur News: ७० वर्षांपूर्वीच्या वटवृक्षाचे होणार पुनर्रोपण; अखेर संभाजी ब्रिगेडची मागणीला आले यश, जुळे सोलापुरातील रेल्वे पुलाचे रुंदीकरण

70-year-old banyan tree to be replanted: पुलाचे काम सध्या सुरू असून येथील वडाच्या झाडाचे पुनर्रोपण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. आसरा पुलाच्या रुंदीकरणासाठी येथील सुमारे दहा ते पंधरा मोठी झाडे तोडण्यात येत असून या ठिकाणी पुन्हा १०० नवीन झाडे लावण्यात येणार आहेत.
Historic 70-year-old banyan tree to be replanted in Solapur; project aligns with widening of Zule railway bridge following local activism.

सोलापूर : जुळे सोलापुरातील आसरा रेल्वे पुलाचे रुंदीकरणाचे काम सुरू असून रस्त्याच्या कडेला असलेली मोठी झाडे तोडण्यात आली आहेत. त्यापैकीच सुमारे ७० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या वडाचे झाडाचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे.

