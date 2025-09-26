Bhuikot Fort:'भुईकोट किल्ल्याची तटबंदी ढासळली'; ऐतिहासिक वारसा धोक्यात, किल्ल्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह

सोलापूर: सोलापूरचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या भुईकोट किल्ल्यातील प्रसिद्ध ''बाळंतीण विहिरी''जवळची तटबंदी पावसाच्या पाण्याने फुगल्याने ढासळली. किल्ला पाहण्यासाठी आलेल्या योगिनाथ फुलारींच्या निदर्शनास ही घटना आली. या घटनेमुळे किल्ल्याच्या सुरक्षिततेवर आणि संरक्षणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.किल्ला भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येतो. सध्या काही भागात डागडुजीचे काम सुरू असले तरी इतर अनेक ठिकाणी किल्ल्याचा भाग जीर्ण झाला आहे. त्याची दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. अनेक वर्षांपासून ही तटबंदी फुगल्याचे याठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांनी सांगितले. किल्ल्यातील बाळंतीण विहिरीच्या बाजूची तटबंदी सुमारे १५ ते २० फूट लांबीची असून, तिचा काही भाग मोठ्या प्रमाणात कोसळला आहे. हा भाग बराच जुना असल्याने आणि नैसर्गिक झीज तसेच पावसाच्या पाण्यामुळे कमकुवत झाली असण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोलापूर परिसरात सुरू असलेल्या पावसामुळे तटबंदीला तडे गेल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .योग्य वेळी डागडुजी न झाल्यामुळे अखेर हा भाग कोसळला. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. भुईकोट किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व खूप मोठे आहे. महाराष्ट्रातील एकमेव दुहेरी तटबंदी असलेल्या या किल्ल्याने अनेक ऐतिहासिक घटना पाहिल्या आहेत. तटबंदीच्या अशा पडझडीमुळे ऐतिहासिक वास्तूच्या नुकसानीसोबत शहराच्या वैभवालाही धक्का पोचला आहे. स्थानिक नेत्यांनी प्रशासनाकडे या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली जात आहे. सोलापूरकरांसाठी अभिमानाची वास्तू असलेला हा किल्ला सुरक्षित राहावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे..मुंबईच्या मुख्य कार्यालयाला आम्ही या घटनेबाबत कळवले आहे. मुंबईहून सर्व्हेअर व त्यानंतर अभियंता पाहणी करून नुकसानीचा अंदाज घेऊन दुरुस्तीचा अहवाल कार्यालयास सादर करतील. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर दुरुस्ती काम हाती घेण्यात येईल.- महादेव कांबळे, पुरातत्त्व विभाग अधिकारी.Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .बाळंतीण विहिरीच्या बाजूला अष्टकोनी बुरूज होता. बुरुजाला टेकून खिडकी होती. ती खिडकी काही वर्षांपासून ढासळली होती. नंतर त्याची काही वर्षांपूर्वी डागडुजी करण्यात आली होती. आता पावसाने त्या खिडकी खालील भिंत पूर्ण ढासळली आहे. लवकरच पूर्वी जशी खिडकी होती तशी खिडकी पुन्हा तयार करावी, अशी पुरातत्त्व खात्याकडून अपेक्षा आहे.- नितीन अणवेकर, इतिहास अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.