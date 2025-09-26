सोलापूर

Bhuikot Fort:'भुईकोट किल्ल्याची तटबंदी ढासळली'; ऐतिहासिक वारसा धोक्यात, किल्ल्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह

​Historic Bhuikot Fort’s Rampart Crumbles: किल्ल्यातील बाळंतीण विहिरीच्या बाजूची तटबंदी सुमारे १५ ते २० फूट लांबीची असून, तिचा काही भाग मोठ्या प्रमाणात कोसळला आहे. हा भाग बराच जुना असल्याने आणि नैसर्गिक झीज तसेच पावसाच्या पाण्यामुळे कमकुवत झाली असण्याची शक्यता आहे.
"Damaged rampart of historic Bhuikot Fort — raising alarm over heritage safety."

"Damaged rampart of historic Bhuikot Fort — raising alarm over heritage safety."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: सोलापूरचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या भुईकोट किल्ल्यातील प्रसिद्ध ''बाळंतीण विहिरी''जवळची तटबंदी पावसाच्या पाण्याने फुगल्याने ढासळली. किल्ला पाहण्यासाठी आलेल्या योगिनाथ फुलारींच्या निदर्शनास ही घटना आली. या घटनेमुळे किल्ल्याच्या सुरक्षिततेवर आणि संरक्षणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

