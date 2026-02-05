सोलापूर

Solapur News: आयओसीएल पाकणी साइडिंगवर ३०१ रेक लोडिंगची ऐतिहासिक कामगिरी; साइडिंगचा उच्चांक, मालवाहतुकीतून ४४.२ कोटींची वाढ!

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागाच्या अंतर्गत जिल्ह्यातील आयओसीएल पाकणी साइडिंगवर जानेवारी २०२६ पर्यंत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या ३०१ रेकच्या लोडिंगसह ४४.२ कोटी रुपयांची मजबूत मालवाहतूक वाढ नोंदवली.

