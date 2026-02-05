Solapur News: आयओसीएल पाकणी साइडिंगवर ३०१ रेक लोडिंगची ऐतिहासिक कामगिरी; साइडिंगचा उच्चांक, मालवाहतुकीतून ४४.२ कोटींची वाढ!

सोलापूर: मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागाच्या अंतर्गत जिल्ह्यातील आयओसीएल पाकणी साइडिंगवर जानेवारी २०२६ पर्यंत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या ३०१ रेकच्या लोडिंगसह ४४.२ कोटी रुपयांची मजबूत मालवाहतूक वाढ नोंदवली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...आयओसीएल पाकणी सायडिंगवर पेट्रोलियम, तेल आणि वंगण (पीओएल) ची लोडिंगची पहिली कार्यवाही २८ जानेवारी २०२५ ला सुरू झाली. जी भारतीय रेल्वे आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) साठी एक ऐतिहासिक घटना ठरली. जानेवारी २०२६ पर्यंत ३०१ रेक यशस्वीरित्या लोड करण्यात आले..सोलापूर विभागासाठी ४४.२ कोटी रुपयांचा मालवाहतूक महसूल निर्माण झाला. पाकणी येथून हिरेनंदुरू (कर्नाटक), मिरज (महाराष्ट्र), विजयपुरा (कर्नाटक), देसूर (कर्नाटक), नवलूर (कर्नाटक), रामगुंडम (तेलंगणा) मालवाहतूक झाली. यामध्ये हाय स्पीड डिझेल, मोटर स्पिरिटचा समावेश आहे.. आयओसीएल पाकणी साइडिंग एक धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. ही महाराष्ट्रातील पहिली आयओसीएल रेक-लोडिंग सुविधा आहे. भारतातील आयओसीएलचे ९वे विशेष मार्केटिंग रेक-लोडिंग ठिकाण आणि देशभरातील रिफायनरीसह एकूण १८ वे ठिकाण बनले आहे. ज्यामुळे देशासाठी एक प्रमुख मालवाहतूक केंद्रामध्ये रूपांतर झाले आहे. हा मालवाहतूक उपक्रम कोयाली (वडोदरा) ते पाकणी (सोलापूर) पर्यंतच्या ७५२ किमी लांबीच्या समर्पित पाइपलाइनद्वारे समर्थित आहे, जी कोयाली-अहमदनगर-सोलापूर पाइपलाइन (केएएसपीएल) म्हणून ओळखली जाते. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.तिची स्थापित क्षमता ५.० दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) आहे. तिचे मूळ पंपिंग स्टेशन कोयाली रिफायनरी जवळ डुमाड येथे आहे आणि महाराष्ट्रातील मनमाड, अहमदनगर आणि सोलापूर येथे टर्मिनल्स आहेत. पेट्रोलियम उत्पादने कोयाली रिफायनरीमधून पाइपलाइनद्वारे पाकणी डेपोपर्यंत अखंडपणे पोचवली जातात. आयओसीएल पाकणी साइडिंगवर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या लोडिंगमधील दमदार कामगिरी ही भारतीय रेल्वे आणि आयओसीएल यांच्यातील प्रभावी समन्वयाचा पुरावा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.