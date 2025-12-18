Solapur News: 'तो’ ऐतिहासिक दगड सुरक्षितच! 'रेल्वेच्या परवानगीनंतरच होणार पुलाचे उर्वरित पाडकाम'; तीनपैकी एकच दिवस २ तासांचा ब्लॉक..

सोलापूर : दमाणीनगर रेल्वे पुलाचे पाडकाम रविवारी पूर्ण झाले. पण त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी काम बंदच ठेवण्यात आले होते. मंगळवारी काही तास पुलाचा उर्वरित भाग पाडण्यास सुरुवात करण्यात आली. पण पूल पाडकाम करताना त्याचा काही भाग रेल्वे रूळावर पडत असल्याने काम करताना रेल्वे विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागत होती. बुधवारी पाडकामाची स्थिती ‘जैसे थे’ होती. पण दोन्ही बाजूचे ते ऐतिहासिक दगड सुरक्षित काढून ठेवण्यात आले आहेत..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.दमाणीनगर पुलाच्या पाडकामास रविवारी १२ तासांचा ब्लॉक घेऊन पूल पाडण्यात आला. पण उर्वरित पूल पाडकामासाठीही रेल्वेकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच काम करता येणार आहे. सोमवारी परवानगी नसल्याने काम बंद होते. मंगळवारी २ तासांचा ब्लॉक घेत काम करण्यात आले. बुधवारीही रेल्वेने परवानगी दिली नसल्याने काम बंदच होते..रेल्वेकडून ब्लॉक घेतल्यानंतरच पुढील काम करता येणार आहे. जशा सूचना मिळतील त्याप्रमाणे पुलाचे पाडकाम हाती घेण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून सांगण्यात आले..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...रेल्वेने ब्लॉक घेतल्यावरच पुलाचे पाडकाम करता येणार आहे. मागील तीन दिवसांत एकच दिवसांचा तो पण दोन तासांचा ब्लॉक मिळाला होता. त्यात पुलाशेजारील भाग तोडण्यात आला आहे. रेल्वे सेवेवर कोणताही परिणाम न होता काम करायचे आहे, यामुळे रेल्वेने परवानगी दिल्यानंतरच काम करता येणार आहे.- स्वप्नील कासार, प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय महामार्ग विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.