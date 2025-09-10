सोलापूर

Solapur News: 'पंढरीत ज्येष्ठ नागरिकांची सन्मान यात्रा'; सात हजार रुपये पेन्शन देण्याची सरकारकडे मागणी

Senior Citizens’ Honor Rally in Pandharpur: सरकारवर दबाव आणण्यासाठी तसेच आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी राज्यभरातून लाखो पत्र पाठविण्यात येणार आहेत. यापैकी प्रातिनिधीक स्वरूपात अकरा हजार पत्र संत नामदेव पायरीवर ठेवण्यात आली.
Senior citizens in Pandharpur participate in an honor rally, demanding ₹7,000 monthly pension.

पंढरपूर: राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन देण्याची घोषणा केली होती. मात्र याची अंमलबजावणी होत नसल्याने राज्यभरातील काही ज्येष्ठांनी आज येथे सन्मान यात्रा काढली. संत नामदेव पायरीवर अकरा हजार पत्र ठेवत सरकारला सुबुद्धी दे, अशी प्रार्थना केली.

