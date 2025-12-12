Winter Season: थंडीत वाढताहेत सर्दीसह न्यूमोनियाचे रुग्ण; झोंबणाऱ्या वाऱ्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास, दवाखान्यांमध्ये रुग्णांची गर्दी

पिंपळनेर : यंदाच्या हिवाळ्यात थंडीचे प्रमाण वाढले असून, दिवाळीपासून हळूहळू सुरू झालेल्या वातावरणातील गारव्यात गेल्या आठवड्यापासून वाढ झाली आहे. माढा तालुक्याच्या पश्चिम भागात, पिंपळनेर, निमगाव परिसरात थंडीची लाट पसरली आहे. गुलाबी थंडीतील झोंबणाऱ्या गारव्याने ग्रामीण भागातील रुग्णालयांत सर्दी, खोकला व न्यूमोनियासारख्या आजारांच्या रूग्णांबरोबरच हृदयविकार, रक्तदाबाच्या रुग्णांचीही वाढ होत आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.दिवसभर झोंबणारा गारवा हा अनेक आजारांना निमंत्रण देत आहे. विशेषतः ज्येष्ठ व लहान मुलांना कडाक्याच्या थंडीत फक्त सर्दी, खोकला, ताप नाही तर हृदयविकार, उच्च रक्तदाब व पक्षघातासारखे गंभीर आजारही होण्याचा धोका आहे..हवेतील सर्व प्रदूषण हवेच्या खालच्या थरात येते. यामध्ये मानवी आरोग्याला घातक असणारे विविध वायू आणि सूक्ष्मकण असतात. श्वसनमार्गाला व फुप्फुसाला सूज येऊन आजार निर्माण होतात. यात बऱ्याचदा सर्दी खोकला व न्यूमोनियासारखे आजार उद्भवतात. याशिवाय थंडीमुळे संधिवात किंवा त्वचेचे विकारही उद्भवू शकतात..उच्च रक्तदाब असलेल्यांना हृदयविकाराचा धोकाआधीपासून हृदयाची समस्या असणाऱ्या रुग्णांनी थंडीच्या दिवसात आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. या रुग्णांमध्ये हार्ट रेट वाढण्याची शक्यता असते. शिवाय हृदयविकाराचा धोका अधिक असतो..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.थंडीमुळे हृदयाच्या नसा आकुंचन पावतात, त्यामुळे हृदयाला रक्त आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा होण्यास अडचणी निर्माण होतात. बऱ्याचदा हृदयविकार किंवा स्ट्रोकचा झटका येऊ शकतो थंडीच्या दिवसात गरम कपडे घातल्याने रक्तदाब नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. शक्यतो अंगावर दुखणे काढू नये.- डॉ. यशवंत सातपुते, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिंपळनेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.