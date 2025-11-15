Video: Hotel 7777 च्या मालकाचा प्रताप! मॅनेजरला विवस्त्र करुन बेदम मारहाण; लखन मानेला अटक

टेंभुर्णी: सोलापूर- पुणे महामार्गाच्या टेंभुर्णीतील बायपास रस्त्यावरील हॉटेल ७७७७ च्या मालकाने ‘तू काम नीट का करीत नाही, तुला जास्त मस्ती आली आहे काय’ असे म्हणून मॅनेजरच्या अंगावरील कपडे काढून, खिशातील दोन हजार रुपये काढून घेऊन कामगारांसमोर त्यास शिवीगाळ करीत लोखंडी पाइपने अमानुषपणे मारहाण केली. .तीन महिन्यांपूर्वीच्या या घटनेचा व्हिडिओ माध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर टेंभुर्णी पोलिसांनी तातडीने या घटनेची दखल घेतली. या प्रकरणी टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात हॉटेल मालक लखन हरिदास माने (रा. टेंभुर्णी, ता. माढा) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, टेंभुर्णी पोलिसांनी त्यास अटक केली आहे..Anna Hazare : राळेगणसिद्धी- केंद्राची पाहणी करताना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर समावेत आण्णा हजारे; डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे!.या प्रकरणी हॉटेल मॅनेजर निवास अप्पासाहेब नकाते (वय ४४, रा. बेंबळे रोड, टेंभुर्णी, ता. माढा) यांनी हॉटेल मालका विरोधात टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.हॉटेल ७७७७ चा मालक लखन माने हा शिवीगाळ करीत एका व्यक्तीला विवस्त्र करून लोखंडी पाइपने अमानुषपणे मारहाण करीत असल्याचा व्हिडिओ माध्यमांवर प्रसिद्ध झाला. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली. .Nivrutti Maharaj Indurikar Statement Video : इंदुरीकर महाराजांचं भर किर्तनातच टीकाकारांना चॅलेंज म्हणाले, ‘मुलीचं लग्न याहीपेक्षा टोलेजंग करणार, बघू..’’.या घटनेची तातडीने दखल घेत टेंभुर्णी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक नारायण पवार, सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश चौधरी, हवालदार शिवाजी जाधव, पोलिस नाईक केशव झोळ हे हॉटेल ७७७७ येथे गेले. या घटनेबाबत हॉटेल मालक लखन मानेकडे चौकशी केली असता, मॅनेजर निवास नकाते यास मारहाण केल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यास बोलावून घटनेची माहिती घेतली असता, तीन महिन्यांपूर्वी घडली असून, मालकाने विवस्त्र करून हॉटेल बाहेर सर्व कामगारांसमोर शिवीगाळ करीत दहशत निर्माण केली व लोखंडी पाइपने मारहाण केली. तसेच तू काम सोडले तर तुला जिवे ठार मारीन, अशी धमकी दिल्याचे सांगितले. यानंतर मॅनेजर नकातेने टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात येऊन हॉटेल मालक माने विरोधात फिर्याद दाखल केली. सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश चौधरी तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.