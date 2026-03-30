सोलापूर: स्मशानभूमीसाठी आपणच दहा एकर जागा देऊ; दोन एकरचा विषय सोडा. मठ आणि मंदिर एकच आहेत. स्मशानभूमीवरून समाजामध्ये तेढ नको. परंतु, लिंगायत स्मशानभूमी विषयात प्रशासनाविरुद्ध समाज लढत आहे. या विषयात मठ समाजासोबत आहे, असा निर्णय काशी पीठ जगद्गुरु डॉ. श्री मल्लिकार्जुन शिवाचार्य यांनी समाजाच्या बैठकीत सांगितला..शांती चौक येथील लिंगायत स्मशानभूमीवरुन समाजात सुरु असलेला वाद मिटवण्यासाठी अक्कलकोट रोड येथील बृहन्मठ होटगी मठात शुक्रवारी सायंकाळी समाजातील प्रतिष्ठित लोकांची सभा बोलवण्यात आली होती. यावेळी जगद्गुरू यांच्यासमोर उपस्थित मान्यवरांनी आपापली मते मांडली. स्मशानभूमीवरून महापालिकेत झालेला गोंधळ, प्रशासनाचा विखंडनाचा ठराव आणि सत्य परिस्थिती कथन करण्यात आली. केवळ आमदार विजयकुमार देशमुख यांचा प्रस्ताव असल्याने आमदार देवेंद्र कोठे यांच्याकडून विरोध होत असल्याचे अनेकांनी सांगितले. यावर जगद्गुरु यांनी मार्गदर्शन केले..यावेळी आमदार विजयकुमार देशमुख, केदार उंबरजे, प्रभाकर जामगुंडे, बसवराज केंगानळकर, आनंद तानवडे, तम्मा मसरे, बिपीन धुम्मा, नागनाथ मेंगाणे, चेतन नरोटे, गटनेते अमोल शिंदे, वैभव हत्तुरे, शिवानंद पाटील, राजशेखर हिरेहब्बू, रामप्पा चिवडशेट्टी आदी उपस्थित होते..सत्याच्या लढाईत मठ समाजाच्या सोबत...जगद्गुरू डॉ. श्री मल्लिकार्जुन शिवाचार्य म्हणाले, आप्पाजी (तपोरत्नं योगीराजेंद्र शिवाचार्य) यांची एक संकल्पना होती. शहर, जिल्ह्यात समाज मोठा आहे. संस्थेच्या वतीने लिंगायत स्मशानभूमी सेवेचे कार्य व्हावे. हा विषय मठाने आमदार विजयकुमार देशमुख यांना सांगितला होता. शांती चौकात जागा उपलब्ध झाल्याची माहिती आमदारांनी दिली. त्यांच्या सांगण्यावरून मठाने महापालिकेला पत्र दिले. अशा पद्धतीची मागणी श्री सिद्धेश्वर देवस्थानची कधीच नव्हती. त्यामुळे त्यांचा विचार करण्यात आला नव्हता..दरम्यान, प्रशासनाने श्री सिद्धेश्वर देवस्थानला दोन एकर जमीन देखभालीसाठी देण्याचा ठराव केला. समाजासाठी मठ आणि मंदिर एकच आहेत. त्यामुळे ही जागा देवस्थानला देण्याला आपला कुठलाही आक्षेप नाही. मात्र, जागा देण्यामध्ये राजकारण होत असेल तर ते योग्य नाही. समाजासाठी मठ आहे. मठाकडून दहा एकर जागा देऊ, दोन एकरचा विषय सोडा. स्मशानभूमीसाठी समाजामध्ये तेढ नको. समाजामध्ये फूट पडू नये. अशा प्रकारचे वाद निर्माण करणे हे चुकीचे आहे. परंतु लिंगायत स्मशानभूमी विषयात प्रशासनाविरुद्ध समाज सत्याची लढाई लढत आहे. त्यामुळे मठ समाजासोबत आहे.