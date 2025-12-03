Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्..

सोलापूर

American daughter-in-law: दोघांमधील संस्कृती, भाषा आणि जीवनशैलीत मोठे अंतर असूनही एकमेकांसाठीचा आदर आणि समजूतपणा त्यांना अधिक जवळ आणत गेला. शेवटी तिने एक मोठा निर्णय घेतला. देशांच्या सीमा ओलांडून कटफळ गावात नवं आयुष्य सुरू करण्याचा.
सकाळ वृत्तसेवा
महूद : प्रेमाला जात, धर्म, देशांच्या सीमा असे कुठलेही बंधन नसते. याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली आहे. सांगोला तालुक्यातील कटफळ हे मूळ गाव असणाऱ्या तरुणाने अमेरिकेतील ओरेगॉन राज्यातील डॉक्टर मुलीबरोबर नुकताच पाचगणी येथे विवाहाची रेशीमगाठ बांधली. त्यामुळे अमेरिकन कन्या कटफळची सून झाली आहे.

