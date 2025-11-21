माेठी कारवाई ! 'पंढरपूर तालुक्यात अवैध वाळूवर उपशावर कारवाई'; सव्वा कोटींचा मुद्देमाल जप्त..

पंढरपूर : पंढरपूर तालुका पोलिसांनी भीमानदी पात्रातून सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशावर मोठी कारवाई केली आहे. कारवाई दरम्यान ५० ब्रास वाळूसह १ कोटी २५ लाख ८८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई गुरसाळे व शेळवे येथील भीमानदी पात्रात करण्यात आली आहे. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...गुरसाळे व शेळवे (ता. पंढरपूर) येथे भीमा नदी पात्रातून अवैध वाळू उपसा व वाहतूक सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे पंढरपूर तालुका पोलिसांनी दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी छापा टाकला असता, जेसीबीच्या साह्याने वाळू उपसा सुरू असल्याचे आढळून आले..गुरसाळे येथील कारवाईत ५८ लाख ८० हजार तर शेळवेत ६७ लाख ८ हजार रुपये असा एकूण १ कोटी २५ लाख ८८ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. येथील कारवाईत सोमनाथ गणतत शिरतोडे, पंकज कोळेकर, विनोद कोळेकर, विनोद चव्हाण, वैभव कोळेकर, समधान चव्हाण, अतुल पवार, सौदागर शिंदे व अन्य तीन ते चार इसमावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...तर शेळवे येथे २५ ब्रास वाळूसह एकूण ६७ लाख ८ हजारांचा मुदद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. येथील कारवाईमध्ये विकास बागल, तुकाराम गाजरे, बापू नागटिळक, तानाजी पवार व इतर तीन ते चार इसमावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.