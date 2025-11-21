सोलापूर

माेठी कारवाई ! 'पंढरपूर तालुक्यात अवैध वाळूवर उपशावर कारवाई'; सव्वा कोटींचा मुद्देमाल जप्त..

Pandharpur sand mining: महसूल पथकाने मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार रात्री उशिरापर्यंत ही मोहीम राबविण्यात आली. कारवाईदरम्यान अनेक वाहने तपासणीअंती थांबवून त्यातील अवैध वाळू जप्त करण्यात आली. काही वाहनचालकांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला.
पंढरपूर : पंढरपूर तालुका पोलिसांनी भीमानदी पात्रातून सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशावर मोठी कारवाई केली आहे. कारवाई दरम्यान ५० ब्रास वाळूसह १ कोटी २५ लाख ८८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई गुरसाळे व शेळवे येथील भीमानदी पात्रात करण्यात आली आहे.

