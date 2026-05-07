Mangalwedha News: जनतेच्या रोषानंतर हुलजंती तपासणी नाका बंद; मंगळवेढ्यातून दक्षिण भारतात जाणाऱ्या मार्गावर वाहनधारकांकडून ‘लुटमारी’चा आरोप..

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: मंगळवेढ्यातून दक्षिण भारतात जाणाऱ्या मार्गावर हुलजंती हद्दीमधील वाहनाधारकाना लुटणारा तपासणी नाका अखेर बंद करण्यात आला. त्यामुळे हा तपासणी नाका नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असल्याची शंका यामुळे वाहनधारकासह नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली मात्र ही बंद ची अंमलबजावणी नेमकी किती दिवसासाठी याची विचारणा होत आहे. .
सध्या मंगळवेढ्यातील दक्षिण भारतात जाणारी अवजड वाहने कर्नाटक सीमेवरील महाराष्ट्र सीमेवरील कात्राळ तपासणी नाक्यावर कॅमेरे बसविल्याने ओव्हरलोड वाहनाला दंड आकारण्यात येत असल्याने हा दंड वाचवण्यासाठी अनेक वाहनधारकानी पर्यायी मार्ग म्हणून हुलजंती उमदी या मार्गावरून विजापूरहून पुढे कर्नाटक केरळ तामिळनाडू या राज्यात जाण्याचा पर्याय निवडल्याने दुपदरी मार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे अपघात वाढू लागली. हुलजंती परिसरातील चेक पोस्ट जवळ दोन दिवसांपूर्वी या भागातील तरुणाच्या अपघाती मृत्यूमुळे या परिसरामधील नागरिक संतप्त झाले. .कायमस्वरूपी ठाण मांडलेले अशोक पोस्ट जवळ कोणत्याही सुविधा नव्हत्या बॅरिगेट लावून वाहनधारकाकडून पैसे गोळा करणे याकडे इथल्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष होते जनतेच्या उद्रेकानंतर झालेल्या रस्ता रोको आंदोलनातील एका जागरूक नागरिकांनी इथले अधिकारी वाहने अडवून त्यांना लुटण्याचा प्रयत्न करतात मात्र इतर लगतच्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत कोणतेही काळजी घेत नाहीत एखादा अपघात झाला तर मदत देण्याची भूमिका देखील लवकर घेत नसल्याचा आरोप केला तर काहीनी या तपासणी नाक्याला अधिकृत शासन परवानगी आहे का याची विचारणा पोलीसासमोर केली. .यावेळी उपस्थित नागरिकांनी वाहने रस्त्यापासून दूर उभी करण्यात यावेत.रस्त्यालगत गतीरोधक बसविण्यात यावे.वाहतूक कोंडी करू नये. सदर बाबीची पूर्तता जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत चेक पोस्ट बंद करण्यात यावा किंवा अन्यत्र हलवण्यात यावा अशा मागणीचे निवेदन दिल्यानंतर चेक पोस्ट वरील कर्मचाऱ्यांनी परिवहन अधिकाय्रांना पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागवले. .परंतु अपघातानंतर दोन दिवस हा चेक पोस्ट बंद होता आणि रात्री केलेल्या रस्ता रोको आंदोलन नंतर आज दिवसभर हा चेक पोस्ट बंद करण्यात आला रस्त्याच्या वाहनाई अडवण्यासाठी लावण्यात आलेले बॅरिगेट हे रस्यावरून बाजूला केले त्यामुळे जनतेच्या रोशामुळे बंद करण्यात आला असला तरी या घटनेवर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी काय निर्णय घेतात किंवा वाहनाची लूट जनतेचा रोष शांत झाल्यानंतर पुढे कायम ठेवतात याकडे लक्ष लागले.