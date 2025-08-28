सोलापूर

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी सांगोला तालुक्यातील समाजबांधवांच्या शेकडो गाड्या मुंबईकडे रवाना

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी सांगोला शहर व तालुक्यातील समाजबांधव गुरुवार (ता. २८) रोजी मोठ्या उत्साहात शेकडो गाड्यांसह मुंबईकडे रवाना झाले.
सांगोला - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सुरु असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी सांगोला शहर व तालुक्यातील समाजबांधव गुरुवार (ता. २८) रोजी मोठ्या उत्साहात शेकडो गाड्यांसह मुंबईकडे रवाना झाले. मराठा समाजबांधवांच्या घोषणांनी परिसर दमदमून गेला होता.

