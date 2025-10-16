Solapur Crime: 'पतीला सत्तूरने मारून पत्नीचे गंठण हिसकावले'; कटफळ येथे घटना, तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

महूद : दुचाकीवरून कुटुंबासमवेत गावाकडे निघालेल्या तरुणाच्या पाठीत सत्तूरने मारून जखमी करत त्याच्या पत्नीच्या गळ्यातील दीड तोळ्याचे मिनी गंठण तीन चोरट्यांनी हिसकावून नेले आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १४) कटफळ (ता. सांगोला) शिवारात सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास घडली. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.याबाबत खवासपूर (ता. सांगोला) येथील वैभव अर्जुन ढेरे याने सांगोला पोलिसात तक्रार नोंदवली आहे. तक्रारीत वैभव ढेरे यांनी म्हटले आहे की, मंगळवारी सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमाराला वैभव ढेरे, त्यांची पत्नी स्वाती, मुलगा विराज असे तिघेजण दुचाकीवरून (एम.एच.४५ ए.व्ही.०६४२) खवासपूर या आपल्या गावी निघाले होते. कटफळ गावचे शिवारात दुधाळवाडी पाटी ते लांडा महादेव मंदिर रस्त्याने वनीकरण क्षेत्राच्या बाजूला रस्त्यावर आले असताना त्यांच्या पाठीमागून एका दुचाकीवरून (एम. एच. ११ डी. एम. ९९८६) यावरून तीन अनोळखी व्यक्ती आले. .त्या गाडीवर मध्ये बसलेल्या इसमाने त्याच्या हातातील सत्तूनने वैभव ढेरे यांच्या उजव्या बाजूला मारून जखमी केले. त्याचवेळी गाडीच्या पाठीमागे बसलेल्याने त्यांची पत्नी स्वाती हिच्या गळ्यातील दीड तोळ्याचे मिनी गंठण हिसकावून घेतले. शिवीगाळ आणि दमदाटी करत हे तिघेजण दुचाकीवरून पसार झाले. या तीन अनोळखी व्यक्तींविरोधात वैभव ढेरे यांनी सांगोला पोलिसात गुन्हा नोंदविला आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.महूद रस्त्यावर भीतीमहूद परिसरातील लक्ष्मीनगर, लोटेवाडी रोडवर अशाप्रकारे अनेक वेळा घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे रस्त्याने ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांमध्ये मोठी भीती आहे. वारंवार घडणाऱ्या घटनांबाबत पोलिसांनी योग्य तपास करून चोरट्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.