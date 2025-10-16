सोलापूर

Solapur Crime: 'पतीला सत्तूरने मारून पत्नीचे गंठण हिसकावले'; कटफळ येथे घटना, तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Violent Robbery in Katfal: गाडीच्या पाठीमागे बसलेल्याने त्यांची पत्नी स्वाती हिच्या गळ्यातील दीड तोळ्याचे मिनी गंठण हिसकावून घेतले. शिवीगाळ आणि दमदाटी करत हे तिघेजण दुचाकीवरून पसार झाले. या तीन अनोळखी व्यक्तींविरोधात वैभव ढेरे यांनी सांगोला पोलिसात गुन्हा नोंदविला आहे.
Crime News

Solapur Crime

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महूद : दुचाकीवरून कुटुंबासमवेत गावाकडे निघालेल्या तरुणाच्या पाठीत सत्तूरने मारून जखमी करत त्याच्या पत्नीच्या गळ्यातील दीड तोळ्याचे मिनी गंठण तीन चोरट्यांनी हिसकावून नेले आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १४) कटफळ (ता. सांगोला) शिवारात सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
attack
robbery
district
Gold jewelry
wife and husband
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com