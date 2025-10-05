Solapur Crime:'पैशांवरून पत्नीचा खून; पतीस जन्मठेप'; गॅस टाकीसाठी ठेवलेले पैसे पतीने दारुत उडवले, नेमकं काय घडलं?

सोलापूर: पत्नीने गॅस टाकी आणण्यासाठी ठेवलेल्या एक हजार रुपयातून पतीने दारु पिण्यासाठी १०० रुपये घेतले. त्याबाबत विचारणा केल्याने लोखंडी पाईपने तिच्या डोक्यावर मारुन तिचा खून केल्याप्रकरणी पतीला जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश मनोज शर्मा यांनी जन्मठेप व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मनोज श्रावण चौगुले (वय ३३, रा. विजयनगर, कुंभारी, ता. दक्षिण सोलापूर) शिक्षा ठोठावलेल्या आरोपीचे नाव आहे. तर लक्ष्मी मनोज चौगुले (वय ३०, विजयनगर, कुंभारी ता. दक्षिण सोलापूर) असे खून झालेल्या विवाहितेचे नाव आहे..२०२१ मध्ये मनोज व लक्ष्मी यांचा विवाह झाला होता. लक्ष्मी हिने गॅस टाकी आणण्यासाठी म्हणून घरातील कपाटात एक हजारांची रोकड ठेवली होती. मनोज याने दारु पिण्यासाठी त्यातील १०० रुपये काढून घेतले. त्याबाबत त्याला लक्ष्मी हिने त्याला विचारणा केली. त्यावर रागाच्या भरात त्याने लोखंडी पाईपने तिच्या डोक्यावर मारले. त्यात ती गंभीर जखमी झाली. तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचार सुरु असताना आठ सप्टेंबर २०२२ रोजी तिचा मृत्यू झाला..याप्रकरणी लक्ष्मी हिचा भाऊ नरसप्पा अर्जुन इटकर (रा. नवीन टाकळी, ता. दक्षिण सोलापूर) यांनी फिर्याद दिली. त्यावरुन वळसंग पोलिस ठाण्यात खूनाचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. पोलिस उपनिरीक्षक उस्मान शेख यांनी तपास पूर्ण केला. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे अॅड. आनंद कुर्डुकर, आरोपीतर्फे अॅड. संजीव सदाफुले यांनी तर कोर्ट पैरवी म्हणून दिनेश कोळी यांनी काम पाहिले..डॉक्टरांचा जबाब ठरला महत्त्वाचाया खटल्यात सरकार पक्षाने नऊ साक्षीदार तपासले. वैद्यकीय अधिकारी व प्रत्यक्ष नेत्र साक्षीदार यांचा जबाब यात महत्वाचा ठरला. त्यावरुन न्यायाधीशांनी पत्नीचा मनोज चौगुले यास दोषी ठरवत जन्मठेप व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.परिस्थितीजन्य पुराव्यांसह दोषारोपपत्रवळसंग पोलिसांनी परिस्थितीजन्य पुरावे, गुन्ह्यातील हत्यार, आरोपी मनोज याच्या अंगावरील कपडे व त्यावरील रक्ताचे डाग, रासायनिक तज्ज्ञांचे विश्लेषणासह सर्व माहिती संकिलत केले होते. त्याच्यासह पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल केले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.