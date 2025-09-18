Maratha Community: 'बार्शीतील उपोषण तिसऱ्या दिवशी मागे'; मराठा समाजाच्या विविध मागण्या प्रलंबित, हैदराबाद गॅझेट महत्त्वाचे..

बार्शी शहर: बार्शी शहर व तालुक्यातील मराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी येथील तहसील कार्यालयासमोर मांडेगावचे माजी सरपंच पंडित मिरगणे सोमवारपासून (ता. १५) उपोषणास बसले होते. तिसऱ्या दिवशी बुधवारी (ता. १७) प्रांत सदाशिव पडदुणे यांच्यासह तहसीलदार एफ. आर. शेख, निवासी नायब तहसीलदार सुभाष बदे यांनी मिरगणे यांची उपोषणस्थळी त्यांची भेट घेऊन लिंबू पाणी देऊन त्यांचे उपोषण सोडविले..बुधवारी (ता. १७) उपविभागीय अधिकारी सदाशिव पडदुणे, तहसीलदार एफ. आर. शेख, नायब तहसीलदार सुभाष बदे यांनी उपोषणकर्ते पंडित मिरगणे यांची भेट घेऊन चर्चा करुन उपोषण मागे घेण्यास विनंती केली. त्या विनंतीस मान देऊन मिरगणे यांनी उपोषण मागे घेतले..हैदराबाद गॅझेट महत्त्वाचेबार्शी तालुक्यातील शेलगाव, श्रीपतपिंपरी, मानेगाव, भोइंजे, शेंद्री, वांगरवाडी, इर्ले, रऊळगाव, मुंगशी, सासुरे, तावरवाडी, बोरगाव या १२ गावामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या नोंदी आढळत नाहीत. त्यामुळे या नोंदीसाठी हैदराबाद गॅझेट महत्त्वाचे आहे. त्यानुसार आपण कार्यवाही करणार असल्याचे यावेळी तहसीलदार शेख यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.