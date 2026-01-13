सोलापूर

माेठी अपडेट! अवैध गर्भपात प्रकरणात वैरागच्या डॉक्टरासह बार्शीच्या नर्सचाही सहभाग; उमलण्यापूर्वीच खुडल्या ५० हून अधिक कळ्या..

PCPNDT Act violation case in Barshi and Vairag: गर्भलिंग निदान व गर्भपाताच्या अवैध साखळीचा पर्दाफाश; वैरागच्या डॉक्टरासह बार्शीच्या नर्सला अटक
Illegal Abortion Scam Unearthed; More Than 50 Foetuses Aborted Illegally

Illegal Abortion Scam Unearthed; More Than 50 Foetuses Aborted Illegally

सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर : बेकायदा गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरणी पोलिस उपअधीक्षक अशोक सायकर यांच्या नेतृत्वातील पथकाने आणखी तिघांना अटक केली आहे. गुन्ह्यातील संशयित आरोपींची संख्या आता सहावर पोचली आहे. रात्री अटक केलेल्या संशयितांना बार्शी सत्र न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. त्यात वैरागचा डॉक्टर, उंदरगावचा फार्मासिस्ट व बार्शीतील परिचारिका आहे.

