माेठी अपडेट! अवैध गर्भपात प्रकरणात वैरागच्या डॉक्टरासह बार्शीच्या नर्सचाही सहभाग; उमलण्यापूर्वीच खुडल्या ५० हून अधिक कळ्या..

बार्शी शहर : बेकायदा गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरणी पोलिस उपअधीक्षक अशोक सायकर यांच्या नेतृत्वातील पथकाने आणखी तिघांना अटक केली आहे. गुन्ह्यातील संशयित आरोपींची संख्या आता सहावर पोचली आहे. रात्री अटक केलेल्या संशयितांना बार्शी सत्र न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. त्यात वैरागचा डॉक्टर, उंदरगावचा फार्मासिस्ट व बार्शीतील परिचारिका आहे. .बार्शी तालुक्यातील जामगाव हद्दीत वाणेवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्याजवळ बुधवारी (ता. ७) एका शेताच्या कच्च्या रस्त्यावर अजित सुरेश मस्तूद (रा. रोपळे, ता. माढा) हा एका चारचाकीसमवेत सापडला. त्या गाडीत गर्भलिंग निदान व बेकायदेशीर गर्भपाताची मशिन व साहित्य होते. यापूर्वी या गुन्ह्यात अजित मस्तूद याच्यासह गर्भपाताच्या गोळ्या पुरवणारा नरेंद्र जगन्नाथ भगत (वय ४३, रा. आनंदनगर, अकलूज) आणि डॉ. अकबर रशीद मुलाणी (वय ४५, रा. शिक्षक कॉलनी, केज जि. बीड) यांना अटक झाली आहे..रविवारी रात्री उशिरा बार्शी येथील कॅन्सर हॉस्पिटलमधील परिचारिका कल्पना कुशिंदर मुंडे (वय ४०, रा. कथले प्लॉट, कॅन्सर हॉस्पिटलमागे, बार्शी) तसेच करमाळा तालुक्यातील उंदरगाव येथील फार्मासिस्ट छगन एकनाथ मोहोळकर या एजंटांना पोलिसांनी अटक केली आहे. तसेच वैरागमधील मॅक्सकेअर हॉस्पिटल चालवणारा डॉ. प्रवीण भाऊसाहेब मासाळ (वय ३३, रा. मानेगाव ता. बार्शी) याला देखील पोलिसांनी अटक केली आहे. याच्या रुग्णालयात गर्भपात करीत होते..दोन वर्षांपासून सुरू होता गर्भपाताचा खेळअजित मस्तूद या मुख्य संशयित आरोपीच्या फिरत्या गर्भलिंग निदान केंद्रात तथा व्हॅनमध्ये महिलांची पहिल्यांदा सोनोग्राफी केली जात होती. महिलेच्या पोटातील गर्भ स्त्री जातीचे असल्याचे समजल्यावर व्हॅनमधून मस्तूद त्या महिलेला वैरागमधील मॅक्सकेअर हॉस्पिटल चालवणारा डॉ. प्रवीण भाऊसाहेब मासाळ याच्याकडे घेऊन जात होता. एजंटाला प्रत्येक महिलेमागे चार हजार रुपये दिले जायचे. महिलेच्या नातेवाईकांकडून गर्भलिंग निदानासाठी २० हजार रुपये आणि गर्भपातासाठी सुमारे २० ते २५ हजार रुपये डॉक्टर घ्यायचा. दीड ते दोन वर्षांपासून हे सगळे एकमेकांच्या संपर्कात होते, अशीही माहिती समोर आली आहे..उमलण्यापूर्वीच खुडल्या ५० हून अधिक कळ्याआजपर्यंत तब्बल २५ पेक्षा जास्त गर्भपात वैरागच्या मॅक्सकेअर हॉस्पिटलमध्ये केल्याची कबुली डॉ. प्रवीण मासाळ याने दिली आहे. गर्भपाताची संख्या ५० पेक्षा जास्त असू शकते, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. बेकायदा गर्भलिंग निदान व गर्भपाताची साखळी पोलिस उपअधीक्षक अशोक सायकर यांनी अवघ्या पाच दिवसांतच शोधून काढली आहे. अटकेतील संशयित आरोपींकडे नेमके गर्भपात किती केले, याचा तपास सुरू असल्याचेही श्री. सायकर यांनी यावेळी सांगितले.