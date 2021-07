शहरातील कोरोनाची स्थिती आटोक्‍यात आली, परंतु ग्रामीण भागात चिंता कायम आहे. 1 ते 30 जून या काळात ग्रामीणमध्ये 11 हजार 48 तर शहरात 364 रुग्ण वाढले आहेत.

सोलापूर : शहरातील कोरोनाची (Covid-19)) स्थिती आटोक्‍यात आली, परंतु ग्रामीण भागात चिंता कायम आहे. 1 ते 30 जून या काळात ग्रामीणमध्ये 11 हजार 48 तर शहरात 364 रुग्ण वाढले आहेत. चिंताजनक बाब म्हणजे शहरातील 36 तर ग्रामीणमधील 365 रुग्ण जूनमध्ये कोरोनाचे बळी ठरले आहेत. बुधवारी शहरात आठ तर अक्‍कलकोट, मंगळवेढा, दक्षिण व उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात अवघे सहा रुग्ण आढळले आहेत. (In Solapur district, the number of corona patients increased by one and a half thousand in June)

शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात कोरोना रुग्णांची संख्या अजूनही कमी झालेली नाही. दररोज तीनशेच्या सरासरीने रुग्ण वाढत असून बुधवारी दिलासादायक बाब म्हणजे तिघांचाच कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. अक्‍कलकोट तालुक्‍यात एकही रुग्ण आढळला नाही तर मंगळवेढा, उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूर या तालुक्‍यात प्रत्येकी दोन रुग्ण आढळले आहेत. तर सर्वाधिक 117 रुग्ण पंढरपूर तालुक्‍यात तर बार्शीत 57, करमाळ्यात 60, माढ्यात 17, माळशिरसमध्ये 57, सांगोल्यात 40 रुग्ण वाढले आहेत. आतापर्यंत शहर-ग्रामीणमधील 17 लाख 70 हजार 197 संशयितांची कोरोना चाचणी केली असून त्यात एक लाख 63 हजार 536 जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. बुधवारी शहरातील प्रभाग क्र. दोन, चार, दहा, 18, 20 आणि 25 या प्रभागांमध्ये आठ रुग्ण वाढले आहेत. उर्वरित प्रभागांमध्ये आज एकही रुग्ण वाढलेला नाही. शहर कोरोनामुक्‍तीच्या उंबरठ्यावर असून आता जिल्हा प्रशासनासमोर ग्रामीणमधील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी करण्याचे आव्हान असणार आहे. दरम्यान, नागरिकांनीही कोरोना नियमांचे तंतोतंत पालन करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती...

एकूण टेस्टिंग : 17,70,197

एकूण पॉझिटिव्ह : 1,63,536

बरे झालेले रुग्ण : 1,57,163

आतापर्यंतचे मृत्यू : 4,398

उपचार घेणारे रुग्ण : 1,975

"म्युकरमायकोसिस'चा वाढला धोका

शहर-ग्रामीणमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट कमी होत असतानाच आता म्युकरमायकोसिसचा (Mucormycosis) धोका वाढू लागला आहे. बुधवारी या आजाराचे पाच रुग्ण वाढले असून दोघांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत म्युकरमायकोसिस आजाराचे 540 रुग्ण आढळले असून त्यातील तब्बल 74 जणांचा मृत्यू झाला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे 366 रुग्णांनी या आजारावर मात केली असून सध्या 100 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.