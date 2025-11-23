सोलापूर : बालकलाकार सोहम येमूल याची थायलंड येथे २८ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कठपुतली (कळसुत्री बाहुल्या) महोत्सवासाठी निवड झाली आहे. ‘हार्मनी पपेट फेस्टिव्हल’ या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर सोहम, वडील शाम, आई सोनाली येमूल हे ‘कटपुतलीतून गीत रामायण’ सादर करून भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. सोहमची ही निवड सोलापूरच्या स्थानिक कलेला जागतिक स्तरावर घेऊन जाणारी ठरली आहे..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...सोहम हा दमाणी प्रशालेत इयत्ता नववीत शिकत आहे. ‘कठपुतली’ कलेच्या जोरावर थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची ऐतिहासिक संधी सोहमने मिळवली आहे. थायलंड येथे २८ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान जपान, यूके, कोलंबिया, पेरू यांसारख्या आठ देशांतील कलाकारांमध्ये सोहमची निवड होणे, ही सोलापूरसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे..सोहमचे सादरीकरण मराठीतील प्रसिद्ध कवी ग. दि. माडगूळकर यांचे गीत रामायण (हिंदी अनुवाद कुमूदाग्रज-अशोक जोशी यांनी केलेला) यावर आधारित आहे. विशेष म्हणजे, या बाहुली नाटकात वापरलेल्या प्रभू राम, सीता, रावण यांच्यासह सर्व कळसुत्री बाहुल्या सोहमची आई सोनाली आणि वडील शाम येमूल यांनी स्वतः बनविल्या आहेत. .सोहमची ही निवड सोलापूरच्या कला गुणांना जागतिक ओळख मिळवून देणारी असून, थायलंड आणि भारत यांच्यातील रामकियन (थाय रामायण) आणि गीतरामायण या सांस्कृतिक बंधांना आणखी दृढ करणारी ठरणार आहे..ओठ न हलवता गाण्याचे प्रशिक्षणओठ न हलवता बाहुल्यांशी बोलणे या विशेष तंत्राने गीत रामायणाचे सादरीकरण होणार आहे. याचप्रकारे ‘ओठ न हलविता गाणे गाण्याची’ (व्हेन्ट्रीलोक्वी सिंगिंग) कला तो ज्येष्ठ कलावंत श्रीकांत ढालकर यांच्याकडून शिकत आहे. सोहमला थायलंडमधील विश्व हिंदू परिषदेकडूनही २७ नोव्हेंबरच्या कार्यक्रमाचे विशेष निमंत्रण मिळाले आहे..साडेतीन वर्षांचा असल्यापासून तो बोलक्या बाहुल्यांचा सराव करतो. आजवर त्याने मी बनवलेल्या विविध ५० बाहुल्यांवर विविध असे ६३ शो सादर केले आहेत. दररोज १ तास तो नियमित सराव करतो. सुरवातीला सोलापूरचे जादूगार गुरुराज मिरजी यांच्याकडून त्याने प्राथमिक प्रशिक्षण घेतले. रामदास पाध्ये यांचे व्हिडिओ पाहून त्याला प्रेरणा मिळाली.- शाम येमूल, वडील.MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...४४ देशांतील ४००० स्पर्धकांमध्ये दुसरा क्रमांकसोहमने आठव्या वर्षी ‘इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड’मध्ये सर्वात कमी वयाचा बोलका बाहुला आणि कटपुतली कलाकार म्हणून विक्रम नोंदवला. तसेच, इंडिया फाइट्स अगेन्स्ट कोविड या लघुचित्रपटासाठी त्याला लंडन येथील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत ४४ देशांतील ४००० स्पर्धकांमध्ये दुसरा क्रमांक मिळाला होता. नुकत्याच त्याने बंगळूर येथील धातू पपेट फेस्टिव्हलमध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.