Solapur News: साेलापुरचा बालकार सोहमचे आठव्या वर्षी ‘इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड’मध्ये विक्रम; थायलंडमध्‍ये ४४ देशांतील स्पर्धकांमधून दुसरा क्रमांक

India Book of Records: इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नामांकन मिळणे हेच मोठे यश असताना जागतिक मंचावरही त्याने आपली प्रतिभा सिद्ध केली. पुढील काळात आणखी मोठ्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याचा सोहमचा संकल्प असून त्याच्याकडून भविष्यातही मोठ्या यशाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Record-Breaking Achievement: 8-Year-Old Soham Puts Solapur on Global Map With Thailand Win

सोलापूर : ​बालकलाकार सोहम येमूल याची थायलंड येथे २८ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कठपुतली (कळसुत्री बाहुल्या) महोत्सवासाठी निवड झाली आहे. ‘हार्मनी पपेट फेस्टिव्हल’ या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर सोहम, वडील शाम, आई सोनाली येमूल हे ‘कटपुतलीतून गीत रामायण’ सादर करून भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. सोहमची ही निवड सोलापूरच्या स्थानिक कलेला जागतिक स्तरावर घेऊन जाणारी ठरली आहे.

Solapur

