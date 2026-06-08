Gyan Bharatam Mission: ‘ज्ञानभारतम्’ मोहिमेतून जपली जाणार भारताची ज्ञानपरंपरा; संग्राहकांकडील एक कोटी हस्तलिखितांचा शोध घेणार, मौल्यवान वारसा होणार डिजिटल

सोलापूर : भारताच्या वैभवशाली ज्ञानपरंपरेचे रक्षण करण्यासाठी भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने ‘ज्ञानभारतम्’ या महत्त्वाकांक्षी देशव्यापी हस्तलिखित सर्वेक्षण मोहिमेची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या या योजनेद्वारे देशभरातील तब्बल १ कोटीहून अधिक हस्तलिखितांचे दस्तऐवजीकरण, संवर्धन आणि डिजिटायझेशन करण्याचे मोठे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.‘ज्ञानभारतम्’ हे विशेष ॲप यासाठी विकसित करण्यात आले असून, या ॲपद्वारे हस्तलिखितांचे मूल्यांकन, पडताळणी आणि नोंदणी करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह या मोहिमेद्वारे भारताच्या ज्ञानपरंपरेचा एक ‘राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह’ तयार करून तो जगभरातील ज्ञानार्थींसाठी उपलब्ध केला जाणार आहे. हस्तलिखितांची मूळ मालकी संबंधित संस्था किंवा व्यक्तीकडेच राहील. स्वखुशीने दिल्यासच शासन ती स्वीकारणार आहे..या मोहिमेसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘जिल्हा नोडल अधिकारी’ नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील मंदिरे, मठ, धार्मिक संस्था आणि खासगी संग्राहक यांच्याकडील हस्तलिखिते शोधण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे..नागरिक, संस्था, संशोधक तसेच एनसीसी व एनएसएसच्या स्वयंसेवकांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे जुनी हस्तलिखिते उपलब्ध आहेत, त्यांनी त्याची माहिती ‘ज्ञानभारतम्’ ॲपवर अपलोड करून या राष्ट्रकार्यात योगदान द्यावे, असे प्रशासनाने म्हटले आहे..या संस्थेवर जबाबदारीमहाराष्ट्रात या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘पुराभिलेख संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य’ची मुख्य नोडल संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुराभिलेख संचालक सुजितकुमार उगले हे राज्य नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहात आहेत, तर अंजली ढमाळ या सहनोडल अधिकारी म्हणून मोहिमेचे नेतृत्व करत आहेत..या चार प्रमुख संस्था कार्यरतकवी कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, नागपूर (क्लस्टर केंद्र)भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था, पुणे (क्लस्टर केंद्र)आनंद आश्रम संस्थान, पुणे (स्वतंत्र केंद्र)भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे (स्वतंत्र केंद्र).Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.असे करा हस्तलिखिताचे जतनज्यांच्याकडे दुर्मिळ ग्रंथांच्या हस्तलिखितांच्या प्रती आहेत, त्यांनी प्ले स्टोअरवरून ‘ज्ञानभारतम्’ हे ॲप डाउनलोड करावे. त्यानंतर आपल्या ताब्यातील हस्तलिखितांची माहिती व छायाचित्रे ॲपवर अपलोड करून या राष्ट्रीय मोहिमेत सहभागी व्हावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.