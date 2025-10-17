सोलापूर

Indian Postal Service: 'अमेरिकेसाठी पोस्टाची भारतीय टपाल सेवा सुरू'; दोन महिने सेवा होती बंद; नव्या सीमाशुल्कानुसार सेवा

International mail from India to U.S. now operational: भारतीय टपाल विभागाच्या वतीने अमेरिका देशासाठी सर्व प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय टपाल सेवा अमेरिकेच्या आयात नियमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आल्या होत्या.
India Post resumes mail deliveries to the U.S. following two-month halt; service updated as per new customs rules.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : सीमा शुल्कामुळे दोन महिन्यांपासून अमेरिकेसाठीची भारत टपाल सेवा बंद होती. बुधवारपासून (ता. १५) अमेरिकन सीमाशुल्कांच्या नव्या अटींनुसार बंद पडलेली आंतरराष्ट्रीय टपाल सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.

