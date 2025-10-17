Indian Postal Service: 'अमेरिकेसाठी पोस्टाची भारतीय टपाल सेवा सुरू'; दोन महिने सेवा होती बंद; नव्या सीमाशुल्कानुसार सेवा

सोलापूर : सीमा शुल्कामुळे दोन महिन्यांपासून अमेरिकेसाठीची भारत टपाल सेवा बंद होती. बुधवारपासून (ता. १५) अमेरिकन सीमाशुल्कांच्या नव्या अटींनुसार बंद पडलेली आंतरराष्ट्रीय टपाल सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.भारतीय टपाल विभागाच्या वतीने अमेरिका देशासाठी सर्व प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय टपाल सेवा अमेरिकेच्या आयात नियमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आल्या होत्या. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता पुन्हा सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. यानुसार ईएमएस (स्पीड पोस्ट), एअर पार्सल आणि आयटीपीएस (International Tracked Packet Service) या सर्व सेवा आता अमेरिकेसाठी उपलब्ध आहेत..अमेरिकन सीमा शुल्कांच्या नव्या अटींनुसार, भारतातून पाठविल्या जाणाऱ्या टपाल वस्तूंवर भारतातच सीमाशुल्क आकारले जाणार आहे. ही डिलिव्हरी ड्यूटी पेड पद्धतीने वसूल केली जाईल. ग्राहकांनी वस्तूंची खरी किंमत अचूकपणे नमूद करावी, जेणेकरून सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि वितरण सुरळीत पार पडेल. या सुविधेसाठी भारतीय टपाल विभागाकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. .अमेरिकेत राहणाऱ्या नातेवाइकांना दिवाळी फराळ, आवश्यक पार्सलसाठी तसेच सर्व लघू व मध्यम उद्योजकांनी त्यांचे शिपमेंट भारतीय टपाल विभागाच्या माध्यमातून पाठवावेत. अधिक माहितीसाठी जवळच्या पोस्ट कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सोलापूर पोस्ट विभागाचे अधिकारी विनायक पसनगावकर यांनी केले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पार्सल असे बुक करू शकताआंतरराष्ट्रीय व्यवसाय केंद्रे (IBC)डाकघर निर्यात केंद्रे (DNK)भारतीय टपालचे सेल्फ सर्व्हिस पोर्टल (https://www.indiapost.gov.in).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.